“Niente da fare” Ilary Blasi | clamoroso! Ma che brutta sorpresa per i fan

caffeinamagazine

: @LaGrevia Vale anche per le lauree per me, non si devono permettere a lanciare niente, fare niente, dire niente di trash. - altemaree : @LaGrevia Vale anche per le lauree per me, non si devono permettere a lanciare niente, fare niente, dire niente di trash. - ioezay : Fare la crocerossina in ogni situazione non mi porterà a niente fare la crocerossina in ogni situazione non mi port… - AndreaBove6 : @Ciscorosi @Maria01019667 @matteorenzi Non parlo degli stranieri di cui parli tu. Parlo di quelli che vediamo quoti… -

(Di sabato 14 luglio 2018)è la reginetta dell’estate 2018. In tv, perché breve parentesi a Mykonos con il marito, è impegnatissima. La vedremo ancora per qualche settimana sul piccolo schermo. Il Wind Summer Festival, infatti, è stato registrato a piazza del Popolo, a Roma, dal 22 al 25 giugno scorsi ma devono andare ancora in onda due puntate. Sono in programma su Canale 5 il 23 e il 30 luglio prossimo, ma non si può certo dire che già nei primi due appuntamenti la(sul palco insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia) non abbia già fornito ‘parecchio materiale’. Dire che fosse super sexy sarebbe riduttivo, prima con il nude look (criticatissimo in rete) e poi, giovedì scorso, con gonna pencil aderente, top scollato e ombelico di fuori (outfit decisamente più apprezzato dal popolo della rete). Pazzesca. Un fisico bestiale. E poi c’è Balalaika, lo show sui Mondiali di Russia 2018 che...