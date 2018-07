Nicola Panico | frecciatina a Andrea Melchiorre e dolce pensiero per Sara

“Ucciso”. Nicola Panico choc : la confessione dell’ex di Sara Affi Fella : La nuova funzione di Instagram che permette di ricevere domande dai propri follower ha coinvolto anche un ex protagonista di ”Temptation Island”. Stiamo parlando di Nicola Panico, calciatore ed ex fidanzato storico dell’ex tronista di ”Uomini e Donne” Sara Affi Fella. Proprio durante una carrellata di domande curiose sulla sua vita privata, il calciatore si è imbattuto in un quesito ricorrente legato alla ...

Nicola Panico fa una confessione choc sulla morte del padre : Nicola Panico si confessa: come è morto suo padre Nicola Panico ha conosciuto la popolarità sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione, avvenuta lo scorso anno, a Temptation Island. Durante la sua avventura televisiva, quando ancora era fidanzato con la tronista Sara Affi Fella, il ragazzo si era già lasciato andare a una confessione relativa alla scomparsa di suo padre. Quale? Nicola aveva confidato di aver perso suo padre durante un ...

"Bye bye Sara - adesso c'è lei". Nicola Panico presenta la nuova - giovanissima - ragazza : La giovane ha 20 anni, è di Napoli e, oltre a essere una ballerina, studia Economia all'Università ed è prossima a conseguire la Laurea. , Continua a leggere dopo la foto, Nicola Panico ha confermato ...

Temptation Island - Nicola Panico : Federica Abate è la nuova fidanzata? (foto) : Nicola Panico, ex partecipante di Temptation Island, ritornato in auge, per aver difeso l'ormai ex fidanzata Sara Affi Fella dal polverone sollevato da Luigi Mastroianni, è stato raggiunto dalle colleghe di Isa e Chia, per fare il punto sulla sua situazione sentimentale. Il calciatore, infatti, attualmente, sta frequentando, una nuova ragazza, Federica Abate, che ha 20 anni, è di Napoli e, oltre a essere una ballerina, studia Economia ...

Sara Affi Fella dimenticata da Nicola Panico : lui ha un’altra : Nicola Panico dimentica Sara Affi Fella: la rivelazione Sara Affi Fella ha partecipato all’ultima edizione del Trono Classico di Uomini e Donne come tronista. In quella occasione ha conosciuto Luigi Mastroianni, con il quale ha iniziato una breve relazione al di fuori del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Breve perchè alla fine hanno capito di non essere fatti l’uno per l’altra, e per tale ragione hanno ...

Uomini e Donne Trono Classico - Nicola Panico ancora contro Luigi Mastroianni : “Continua a farti il Botox” : Uomini e Donne, duro affondo di Nicola Panico contro Luigi Mastroianni: “Sei l’ultima persona che può parlare… continua a farti il Botox!” Giornata movimentata oggi per i fan di Uomini e Donne attivi sui social. La diretta Instagram di Sara Affi Fella, infatti, ha scatenato non poche reazioni nelle ultime ore. Il primo a rispondere […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Nicola Panico ancora contro Luigi ...