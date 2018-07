Niccolò Bettarini | riapre l' Old Fashion Café Salvini a sorpresa | ma spunta mistero

Niccolò Bettarini - Salvini a sorpresa all'Old Fashion per la riapertura dopo l'aggressione : Salvini a sorpresa all' Old Fashion di Milano , il locale vicino a cui fu aggredito il primo di luglio Niccolò Bettarini , il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano, colpito da alcune coltellate. L'...

Niccolò Bettarini - dopo la paura il relax al mare : Viareggio, 13 luglio 2018 - Sul volto e sul corpo i segni della violentissima aggressione subita giorni fa all'esterno di un locale milanese . Il braccio ingessato, le tumefazioni in viso. Ma anche un ...

Niccolò Bettarini : dopo l’aggressione - il Tar fa riaprire l’Old Fashion : dopo alcune settimane dall’aggressione a Niccolò Bettarini (19 anni), il Tar ha deciso per la riapertura del locale Old Fashion. Questo almeno per le prossime due settimane. I gestori della discoteca hanno impugnato infatti il decreto della sospensione della licenza per 30 giorni, firmato dal questore Marcello Cardona. Come apprendiamo da ‘Il Giorno’, tre giorni fa, Angelo Zotti, presidente del Tribunale Amministrativo della ...

Mara Venier - pace fatta con la Ventura grazie a Niccolò Bettarini : L’aggressione a Niccolò Bettarini ha avuto, nella tragedia, un risvolto positivo. È riuscita infatti a far riavvicinare Mara Venier e Simona Ventura. Le due donne – entrambe con un carattere forte e indipendente – non sono solo amiche e colleghe, ma anche parenti. La Venier infatti è sposata con Nicola Carraro, padre di Gerò, il compagno di Super Simo. Dopo l’aggressione ai danni di Niccolò Bettarini, che è stato ...

Niccolò Bettarini - dopo l'aggressione risponde ai fan su Instagram : La sua foto profilo su Instagram è un leone e Niccolò Bettarini si sente proprio come così, come un leone. Remember who you are, ricordate chi siete, si legge sulla sua pagina. Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini dopo l'aggressione subita fuori da una discoteca di Milano risponde alle domande che i suoi follower gli rivolgono sulle story di Instagram. Come stai? Chiede un fan e lui risponde: Mi sento un leone Il primogenito ...

Niccolò Bettarini : ‘Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani’ : “Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani”. Niccolò Bettarini in una Instagram Story ripresa da Fanpage cita il proverbio arabo fatto proprio da Enzo Sangue Blu, uno dei protagonisti della serie tv Gomorra, e lo fa con uno scatto che lo vede con un occhio nero e il braccio senza più la fasciatura con la quale era uscito dall’ospedale di ...

Niccolò Bettarini - processo immediato per i quattro del branco che lo ha aggredito : processo con rito immediato per gli aggressori di Niccolò Bettarini. E' quanto si appresta a chiedere la procura di Milano nelle prossime settimane per i quattro fermati accusati di tentato omicidio: ...