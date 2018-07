Neymar | il Real Madrid smentisce | Niente contatti | parleremmo prima con il Psg

Neymar-Real Madrid? Arriva il comunicato ufficiale dei blancos : Neymar-Real Madrid trattativa che fa già molto discutere ancor prima di entrare realmente nel vivo, ecco il comunicato delle merengues “Date le informazioni costanti che collegano il giocatore del PSG Neymar Jr. al nostro club, il Real Madrid C. F. vuole chiarire che non ha intenzione di presentare alcuna offerta per il giocatore. Il rapporto tra i due club è straordinario, quindi se, in qualsiasi momento, il Real Madrid decidesse di ...

Real - assalto a Neymar. Ma c'è anche l'ipotesi Hazard : Partito Cristiano Ronaldo, il Real Madrid inizia l'opera di ricostruzione e il primo nome sulla lista di Florentino Perez resta sempre quello di Neymar. Tant'è, scrive oggi il brasiliano Globoesporte, ...

Dalla Spagna : 'Il Real vuole Neymar ma il Psg è pronto a offirgli quasi 50 milioni all'anno' : Sempre che domenica non si laurei campione del mondo con la Francia. Dietro le quinte - Neymar diventa un'opera d'arte Ultime notizie calciomercato Corsport TV

Rivaldo a Neymar : “per vincere Pallone d’Oro Real è l’ideale” : Per vincere il Pallone d’oro Neymar “deve andare a giocare per uno dei club più grandi al mondo”. E’ il suggerimento alla stella brasiliana del connazionale Rivaldo che dalle colonne di ‘Bild’ suggerisce all’attaccante del Paris Saint Germain di lasciare il Paris Saint Germain per trasferirsi al Real Madrid. “Al Psg con Thomas Tuchel in panchina non sarà mai il migliore al mondo. Il Real ...

Florentino - Neymar - Zidane e... il fisco : ecco perché Ronaldo ha rotto col Real. Una scrittura privata aiuta la Juve : Le ragioni dell'addio del portoghese che mettono all'angolo il presidente Perez. E il procuratore di CR7 è dato in arrivo in Italia

«Neymar al Real per 310 milioni» : poi la richiesta di smentita dei Blancos a Tve - che però dice «fonti affidabili» : Neymar al Real Madrid , anzi no. Almeno per ora. Secondo la tv pubblica spagnola Tve, i campioni d'Europa avrebbero fatto un'offerta monstre da 310 milioni per strappare il fenomeno brasiliano al ...