«Nessun malore | Sara  è annegata in piscina» Video La vicenda|Pericoli in acqua

Sperlonga : «Nessun malore - Sara è morta annegata» Video|I pericoli in acqua : Il racconto dell’americano che ha provato a salvarla. Quattro indagati fra cui il proprietario dell’hotel e il responsabile della manutenzione. Due ann fa la vasca sequestrata per abusi edilizi, ma poi i Riesame aveva annullato il provvedimento

Marco Carta in ospedale - cos'ha?/ Foto dopo il malore : ancora Nessun chiarimento dal cantante : dopo il silenzio social, Marco Carta ha deciso di condividere con i fan un momento difficile. Il cantante sardo è in ospedale e per un po' non potrà dedicarsi al suo lavoro, ecco come sta(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Noemi Carrozza morta sulla Colombo - Nessun malore : si indaga per omicidio stradale : Secondo le prime informazioni, alcuni testimoni non avrebbero visto altri mezzi coinvolti nell’incidente. Sull’ipotesi che a causare la caduta dallo scooter possa essere stato l’asfalto sconnesso i vigili replicano: «nessun avvallamento in quel tratto»