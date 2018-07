Nella società post eroica affiora la paura C’è chi la sfrutta e chi si chiude

Maria Teresa Fendi : «Nella società attuale - l’obiettivo principale è quello di lavorare sul lungo periodo» : La Fondazione Carla Fendi, nata per dare contributo e sostegno alla cultura oggi, dopo la scomparsa della fondatrice e per sua volontà, sotto la guida di Maria Teresa Venturini Fendi, ha iniziato un nuovo percorso focalizzandosi sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni ...

Sfide e opportunità Nella società connessa. All'InternetDay 2018 ospiti Luigi Di Maio - Roberto Fico e Giulia Bongiorno : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l'#Internetday 2018 racconta Sfide, opportunità e pericoli di una società sempre più connessa.Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 8.30 alle 13 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, i principali ...

Il 4° rapporto Agi Censis mette a tema l'essere digitale Nella società della conversazione : visualizza articoli simili Close Cronaca Basilicata, in un anno "bruciati" bruciati 750 milioni di ' per il gioco di azzardo. Il M5S scrive ai Questori di Potenza e Matera 1 giorno ago ASCOLTA RADIO ...

I cattolici fanno il punto sull'impegno Nella società. : 'Napoli accoglie l'appello del presidente della CEI Gualtiero Bassetti per un rinnovato impegno dei cattolici nella società. I fatti di cronaca e di politica degli ultimi tempi sono la testimonianza della necessità di essere più presenti e attivi. Basti pensare alla vicenda dell'Acquarius: non possiamo lasciare soli i migranti ...

Pose - la società degli anni '80 Nella nuova serie di Ryan Murphy : La linea che intercorre tra realtà e finzione è molto labile quando si parla di Pose . La nuova serie tv di Ryan Murphy, il papà di Glee e American Horror Story , ha debuttato in America domenica tre ...

Facebook di nuovo Nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Facebook di nuovo Nella bufera - Nyt : «Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei» : Non si placa la bufera su Facebook: dopo lo scandalo Datagate, il New York Times accusa il social network di Zuckerberg di aver siglato accordi per condivisione dei dati con almeno quattro...

Facebook di nuovo Nella bufera - Nyt : 'Accessi dati degli utenti a società cinesi - c'è anche Huawei' : ...del New York Times sull'accesso dei dati a società cinesi fa seguito ai rumors sugli accordi di Facebook per la condivisione dei dati con alcuni dei maggiori produttori di dispositivi mobili al mondo,...