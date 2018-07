Nella notte famosissima vietate la vendita di bottiglie di vetro | linea dura contro bar e

Decreto dignità - Luigi Di Maio : “80mila posti di lavoro in meno? Numero apparso Nella notte - sono le lobby che ci contrastano” : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio si scaglia contro le lobby che starebbero contrastando l'approvazione del Decreto dignità: "Leggo sui giornali di stamattina che questo Decreto farebbe perdere 80mila posti di lavoro. Ma non c'è scritto da nessuna parte. C'è un altro Numero nella relazione che accompagna il Decreto, il Numero di 8mila. Ci tengo a dirvi che quel Numero è apparso la notte prima che il Decreto venisse inviato al Quirinale. Non è ...

Dl Dignità - Di Maio : “Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso Nella notte. Le lobby contro questa legge” : Una cifra inserita nella notte nella relazione tecnica della ragioneria dello Stato al dl Dignità. E che ha un unico obiettivo: “Indebolire il decreto e il Movimento 5 stelle”. Il motivo? Il Dl Dignità “ha contro lobby di tutti i tipi”. Luigi Di Maio evoca il complotto per commentare numeri della relazione tecnica del decreto Dignità, secondo cui le nuove norme anti-precariato porteranno ad una diminuzione dei contratti a ...

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 - paura Nella notte : La scossa registrata al largo delle coste di Tropea alle 4.50. Nessun danno. Decine di chiamate a vigili del fuoco e polizia

Paura Nella notte in Calabria e Sicilia : forte terremoto avvertito a Cosenza - Catanzaro - Reggio - Vibo Valentia e Messina : aggiornamenti LIVE [MAPPE e DATI INGV] : 1/5 ...

Napoli - lite per viabilità Nella notte : esplosi tre colpi di pistola : Tre colpi di pistola, esplosi per intimorire l'uomo con cui aveva appena avuto un diverbio. La Polizia di Stato è sulle tracce del 'pistolero' che ha sparato questa notte in via Casanova, nel ...

13enne morta a Latina : indagate quattro persone Sara Francesca Basso non ce l'ha fatta. Deceduta Nella notte la ragazzina che si trovava in vacanza con la famiglia. : La 13enne morta a Latina non ce l’ha fatta: è spirata dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei soccorsi. Per la morte di Sara Francesca Basso, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati quattro persone. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un’ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti. Sara Francesca Basso è stata aspirata da un bocchettone della piscina ...

Treviso - schianto Nella notte : muore un ragazzo di 19 anni : Elia Cavarzan, 19 anni, si è schiantato mentre era alla guida della sua Polo: per lui non c'è stato niente da fare.Continua a leggere

Rogo Nella notte : a fuoco cinque balle di fieno : Rogo nella notte: i fatti A fuoco cinque balle di fieno su un terreno agricolo della zona di via Kennedy a sud dell'abitato. Sul posto, nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio, sono subito ...

PlayStation Network down : Nella notte tantissime segnalazioni ma ora la situazione pare rientrata : La pagina ufficiale che indica lo status del PlayStation Network parla di un servizio completamente funzionante ma in realtà continuano a esserci alcune segnalazioni di problemi e soprattutto nel corso della notte ci sono state non poche magagne per la componente online delle piattaforme Sony.Nel corso delle scorse ore davvero parecchi utenti hanno segnalato dei problemi nei servizi social, nel gioco online vero e proprio, nella lentezza dei ...

Trapani - nave Diciotti : sbarcati Nella notte i 67 migranti dopo il pressing di Mattarella : dopo ore concitate, è finita nella tarda serata di ieri l'odissea dei 67 migranti a bordo della nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. I primi...

NBA – Retroscena Doncic-Cavs - il clamoroso affare sfumato Nella notte del Draft : nella notte del Draft NBA, Luka Doncic sarebbe potuto finire ai Cleveland Cavaliers: la franchigia dell’Ohio però ha rifiutato l’offerta degli Atlanta Hawks Le strade di Luka Doncic e dei Cleveland Cavaliers si sarebbero potute incrociare la notte del Draft, il Retroscena è clamoroso. Gli Atlanta Hawks, in completo assetto di rebuilding, avrebbero offerto la loro scelta numero 3, più il pesante contratto di Kent Bazemore da 37 ...

Attesa a Trapani per l’arrivo della nave Diciotti Nella notte interrogatori per decidere sui fermi : È atteso intorno alle 10.30-11 l’approdo al porto di Trapani della nave Diciotti con a bordo i 67 migranti che erano stati soccorsi domenica scorsa dal cargo Vos Thalassa. Sul molo Ronciglio, affollato di cronisti e fotografi, è pronta la task force predisposta dalla Prefettura per accogliere i migranti. l’arrivo era previsto per stamani alle 8, ma...

Migranti - nave Diciotti a Trapani Nella notte. Salvini : 'Ma i violenti dovranno scendere in manette' : Arriverà a Trapani la nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo i 67 Migranti salvati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa davanti alla Libia. A bordo, a quanto si apprende, ci sono uomini ...