Nel Pd Martina vara la sua segreteria e scontenta tutti

Il tributo appassionato di Maria Elena Boschi a Matteo Renzi Nel giorno dell'elezione di Martina a segretario Pd : "All'assemblea nazionale del Partito Democratico: insieme per portare avanti l'unica vera alternativa ai populismi". Lo scrive su facebook Maria Elena Boschi, deputata del Pd. "In questi 4 anni, con le sue politiche il Pd ha messo al centro il lavoro, i diritti, la cultura: risultati, non la demagogia. Noi siamo #altracosa rispetto alle forze di maggioranza: è radicalmente diversa la nostra idea di futuro per il paese. Un grande grazie a ...

Il Pd - Nel labirinto dei 'parenti serpenti' - elegge Martina e scommette sul fallimento di Di Maio e Salvini : Cos'è dunque questo Pd? Un pezzo del socialismo europeo, pur rivisitato e corretto, o un soggetto in evoluzione che non vuole ancoraggi nel passato e cerca di scrivere un pagina politica tutta nuova ...

Conferma Martina e primarie prima delle europee - verso intesa Nel Pd : Roma, 6 lug., askanews, - Dopo le prese di posizione dei giorni scorsi, è stata una giornata di trattative e contatti frenetici al Nazareno, per cercare un'intesa in vista dell'assemblea del Pd di ...

Conferma Martina e primarie prima delle europee - verso intesa Nel Pd : ... cioè "di elaborazione e di confronto con la società, un'iniziativa politica". Per Cuperlo serve "una fase non lunghissima di confronto ed elaborazione, chiudendo il percorso congressuale prima delle ...

C'è l'accordo : Martina segretario. E congresso pd entro le europee - Marcucci : 'Nel 2019' : Roma. Sabato 7 luglio il Pd deciderà più o meno che cosa fare di se stesso , nell' assemblea convocata all'Ergife . Venerdì 6 luglio si sono incontrati i vertici delle correnti, compreso il reggente ...

C'è l'accordo : Martina segretario. E congresso pd entro le europee - Marcucci : "Nel 2019" : Roma. Sabato 7 luglio il Pd deciderà più o meno che cosa fare di se stesso, nell’assemblea convocata all’Ergife. Venerdì 6 luglio si sono incontrati i vertici delle correnti, compreso il reggente Maurizio Martina, osservato speciale. C’erano Lorenzo Guerini per l’area Renzi, Matteo Orfini per i Giov

Martina : Nel decreto tanta propaganda e poca dignità : Roma, 3 lug. , askanews, 'decreto dignità? Ad oggi vedo tanta propaganda e poca dignità. Hanno raccontato di aver cambiato radicalmente alcune scelte del jobs act e non è così. Ci sono alcune ...

Tregua Nel Pd su Martina segretario. La resa dei conti è rimandata : Nel Partito democratico regna (per così dire) la pace. Infatti è stato trovato, come è stato scritto anche qui, un accordo per eleggere Maurizio Martina segretario all’assemblea di sabato prossimo. Niente liti, niente drammi plateali il 7 luglio. Ma le cose in realtà non sono così pacifiche come sem

Disfatta Pd Nelle regioni rosse. E sul futuro è duello tra Martina e Calenda : I dem perdono Siena, Massa e Pisa. Ma la debacle arriva anche a Ivrea, Imola, Terni e Avellino. Per il segretario reggente 'non si può prescindere dal Pd'. Mentre l'ex ministro chiede di 'andare oltre'...

Reddito di cittadinanza - Martina : “Conte ha chiesto a Merkel risorse dell’Unione europea - governo naviga Nel buio” : “Ieri il premier Conte nel bilaterale con la cancelliera tedesca Merkel sembra abbia chiesto risorse dell’Unione europea per finanziare il Reddito di cittadinanza. È la prova provata che il governo su questo tema naviga al buio”. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina durante una conferenza stampa a Montecitorio, per presentare una proposta di legge Dem per potenziare ed estendere il Reddito di inclusione. ...