Negozi chiusi nei festivi | a rischio 400mila posti

Negozi chiusi nei festivi I Cinque Stelle bruciano 400mila posti di lavoro : Un'emorragia di posti di lavoro che inizia oggi e una prossima ventura. Il progetto di legge sostenuto dal M5s che pone limiti alle aperture domenicali (un massimo di 12 giorni festivi l'anno per ciascuna attività commerciale e un tetto del 25% degli esercizi per ogni categoria commerciale) porterebbe a un drastico taglio di posti di lavoro. Secondo Confimprese, se il provvedimento passasse, il settore commerciale perderebbe il 10 per cento del ...

Confimprese contro M5S : “Con Negozi chiusi la domenica a rischio 400mila posti di lavoro” : Il progetto di legge del sottosegretario Davide Crippa, che prevede il ritorno delle chiusure festive e domenicali per gli esercizi commerciali, non piace a Confimprese: "Se la proposta del Movimento 5 Stelle dovesse diventare legge, il messaggio sarebbe chiaro: le aziende saranno costrette a licenziare, l’intero comparto perderà 400mila posti di lavoro e il 10% del fatturato, sarebbe un grave danno per l’economia".Continua a leggere

Negozi chiusi di domenica e durante le feste : la proposta di legge del Movimento 5 Stelle : Il deputato e sottosegretario allo Sviluppo Economico, Davide Crippa, ha presentato una proposta di legge per la reintroduzione di un tetto massimo alle aperture festive e domenicali degl esercizi commerciali. Il progetto di legge mira anche a istituire un apposito osservatorio per vigilare sul rispetto delle nuove disposizioni.Continua a leggere

“Centri commerciali e Negozi chiusi la domenica”. Cosa fa sapere il ministro del Lavoro - Di Maio : L’apertura è arrivata ieri mattina quando, parlando con un gruppo di lavoratori delle cooperative che lo aspettava fuori dal ministero del Lavoro, Luigi Di Maio non ha avuto dubbi. “Certo” ha risposto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico a chi gli domandava se avesse intenzione di aprire un tavolo per rivedere le norme che regolano il Lavoro domenicale previste dal decreto ‘Salva Italia’ del ...

