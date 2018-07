“Neanche un caffè con i 5 stelle” Prove di resistenza a Franceschini

ilfoglio

(Di sabato 14 luglio 2018) Roma. “Io per cultura dialogo con tutti, anche con CasaPound. Dialogare è un conto, fare governi è ben altra cosa”. Roberto Giachetti dice che l’intenzione di una parte del Pd di volersi alleare con i 5 stelle per lui non è sostenibile. “Per me non esiste”, dice al Foglio. Non esiste neanche per And