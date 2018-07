NBA | Jaylen Brown si rammarica | Volevo che LeBron rimanesse a Est

NBA - Jaylen Brown a lezione da McGrady : una bomba pronta ad esplodere : Jaylen Brown a lezione da Tracy McGrady, un maestro che potrà esaltare ulteriormente le qualità del talento dei Celtics Jaylen Brown ha già impressionato tutti nella passata stagione ai Celtics. In una stagione ricca di infortuni per Boston, lui e Tatum hanno preso per mano la squadra portandola sino alla finale di conference ad Est. Adesso però Jaylen Brown è atteso ad un nuovo step verso l’alto e per rispettare tali attese, ...