Nave Diciotti | fermati i 2 migranti Pm | “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos

Nave Diciotti - fermati i due migranti : “Sono responsabili dell’aggressione alla Vos Thalassa. E sono gli scafisti” : sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Nave Diciotti - fermati i due migranti : “Sono responsabili dell’aggressione all’equipaggio della Vos Thalassa” : Sono stati fermati due dei 67 migranti sbarcati due giorni fa dalla Nave Diciotti. Le indagini coordinate dalla procura di Trapani hanno accertato il ruolo di Bichara Tijani Ibrahim Mirghani e Ibrahim Amid, finora indagati a piede libero per violenza privata, nell’aggressione subita dall’equipaggio della Nave Vos Thalassa che li aveva soccorsi. E i magistrati hanno deciso di modificare le accuse contestando i reati di resistenza, violenza e ...

Migranti : Nave Diciotti - finita attesa - sbarcati : attesa lunga, ma sbarco veloce. Sono scesi in poco più di 40 minuti dalla nave Diciotti i 67 Migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla nave della guardia ...

I migranti della Nave Diciotti - Conte e lo scontro istituzionale tra Colle e Salvini : È stato l’asse Quirinale-Palazzo Chigi, con una telefonata arrivata direttamente dal presidente della Repubblica al premier Giuseppe Conte a sbloccare lo sbarco dei 67 migranti arrivati a Trapani sulla nave Diciotti della Guardia Costiera, dopo il trasbordo dal rimorchiatore Vos Thalassa che li aveva soccorsi 5 giorni fa...

Nave Diciotti : a Trapani lo sbarco dei migranti : 22.00 - Inizierà a breve lo sbarco dei 67 migranti dalla Nave italiana Diciotti, da ore nel porto di Trapani in attesa dell'autorizzazione. Tutto si è smosso in serata, quando il Quirinale si è messo in contatto con la Presidenza del Consiglio. Poco dopo è arrivata la nota ufficiale di Giuseppe Conte:Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della Nave Diciotti. Sono state completate le procedure di identificazione delle ...

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella e scarica Salvini : 'Se il ministro Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega nulla. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della Repubblica si sia sbloccata la storia'. E così che tra Luigi Di ...

Nave Diciotti - Mattarella interviene : via allo sbarco. Salvini : «Stupore». E attacca i pm | Cos’è successo : grafico : Salvini prova a negare lo sbarco, il Quirinale prima «segue con attenzione» la vicenda, poi chiama il presidente del Consiglio. Che annuncia: «Sbarco a breve»

Nave Diciotti - Anm a Salvini : “Basta interferenze nel lavoro dei magistrati” : I “violenti dirottatori” devono scendere “in manette“, se “aggressione c’è stata” devono “finire in galera“, e poi ancora la richiesta che “le indagini spieghino agli italiani cosa è accaduto”. È il glossario di Matteo Salvini sul caso della Nave Diciotti, sbarcata giovedì sera a Trapani. “Basta interferenze“, risponde ora l’Associazione nazionale magistrati per ...

Sulla Nave Diciotti Salvini dice che andrà fino in fondo : Roma, 13 lug., askanews, - Sulla vicenda dello sbarco dei migranti a Trapani dalla nave Diciotti 'andrò fino in fondo, fino a che qualcuno non verrà assicurato alla giustizia. Il ministro dell'Interno ...

Il caso della Nave Diciotti e la frattura gialloverde : Alla fine è intervenuto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Grazie al suo interessamento al caso i 67 migranti (tra cui sei minori e tre donne) a bordo della nave Diciotti, sono potuti sbarcare a Trapani, in Sicilia, nella serata di giovedì 12 luglio. Nessuno è sceso in manette e lo stesso Luigi Di Maio si è detto favorevole all’intervento del presidente Mattarella esprimendo il suo rispetto per il capo dello Stato. Non è ...

Nave Diciotti - Di Maio : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio - ma il Presidente ha sbloccato la situazione” : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio. Il Presidente della Repubblica ha sbloccato una situazione nella quale era giusto chieder garanzie perché si perseguissero quelli che si erano comportati male. Rispetto la decisione del Presidente”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma, sul caso della Nave Diciotti sbarcata ...