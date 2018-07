Napoli-Sarri | sul mercato c' è il patto di non belligeranza

Chelsea - Maurizio Sarri nuovo allenatore/ Avvocato Napoli : "Blues non potranno più trattare con noi" : Maurizio Sarri al Chelsea, è ufficiale, ultime notizie: accordo fino al 2021 e ingaggio da 6.4 milioni di euro lordi. Inizia la nuova avventura londinese dell'ex tecnico del Napoli(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Ufficiale - Jorginho con Sarri dal Napoli al Chelsea : Il centrocampista è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Lo ha annunciato il club di proprietà di Roman Abramovich con una nota pubblicata sul proprio sito web. L'articolo Ufficiale, Jorginho con Sarri dal Napoli al Chelsea è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Napoli saluta Sarri 'grazie' : Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo". Lo scrive in una ...

Il Napoli saluta Sarri : “grazie di tutto” : “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Napoli, salutando il tecnico toscano che dopo tre anni sulla panchina azzurra ha firmato per il Chelsea. “Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque ...

Napoli - il messaggio d’addio a Maurizio Sarri : ringraziamenti e commozione : Maurizio Sarri ha firmato col Chelsea, dando l’addio al Napoli dopo anni splendidi ricchi di spettacolo e calore da parte dei tifosi “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque lui ...

Sarri al Chelsea - ma prima una strana imposizione di De Laurentiis : la clausola “anti big del Napoli” : Abramovich e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per l’approdo di Sarri al Chelsea, con tanto di clausola che tutela il Napoli in chiave mercato Sarri al Chelsea, affare fatto. Una lunga trattativa quella che ha visto protagonista il tecnico, il Chelsea di Abramovich e la sua ex squadra, il Napoli. prima dell’esonero di Conte e dell’arrivo di Sarri al Chelsea infatti, sono passati diversi giorni di calde ...

Chelsea - Sarri firma la clausola anti-big del Napoli e aspetta Higuain a Londra : Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport infatti, il presidente De Laurentiis ha posto come condizione per l'accordo l'inserimento di penali qualora i Blues decidano di andare su altri ...

Napoli : accordo col Chelsea per Sarri e Jorginho. Ma l'ufficialità è rinviata : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha raggiunto gli accordi con il Chelsea per Jorginho e Sarri, ma per un disguido logistico, le visite mediche prolungate del giocatore italo-brasiliano, ...

DE LAURENTIIS SU SARRI/ Il Presidente del Napoli attacca il tecnico : "91 punti? Servono solo a..." : De LAURENTIIS su SARRI, il Presidente del Napoli torna a parlare del tecnico ancora legato da un contratto con gli azzurri nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti. Il Chelsea su di lui.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:06:00 GMT)

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...