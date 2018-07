Napoli Pride | la storia di Giuseppina e della sua personale rivoluzione

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 luglio 2018) Si conclude con questo post il nostro viaggio per id’Italia attraverso le vite delle persone che vi partecipano. Oggi è il turno di una persona eccezionale che sarà al corteo die che ci racconta la sua. “Il desiderio dei figli era talmente presente, che è venuto fuori il primo giorno che ci siamo scoperte innamorate”. Accadde nel 1982, più di trent’anni fa.era in spiaggia con Raphaelle, su “una distesa infinita di ciottoli grigi e davanti il mare del Nord ancor più grigio”. Un amore, il loro, nato tra i banchi di scuola, al liceo in Francia, e destinato a diventare futuro. E si dissero che non avrebbero potuto avere figli, lì al cospetto delle onde. Ignare che il destino tramava altrimenti. “Negando la possibilità di essere genitori, in verità ne affermavamo il desiderio” mi dice ancora, con voce morbida “ma ...