Napoli | poker alla ‘prima’ | Fabian Ruiz è uno spettacolo contro il Gozzano

calcioweb.eu

: #Napoli, poker alla 'prima': #FabianRuiz è uno spettacolo contro il Gozzano - CalcioWeb : #Napoli, poker alla 'prima': #FabianRuiz è uno spettacolo contro il Gozzano - ContropiedeA : Il Napoli di Ancelotti inizia con un poker - - AgentiAnonimi : #Napoli-Gozzano 4-0: #Ancelotti comincia con un poker. Gran gol di #FabianRuiz, a seguire le reti di #Grassi,… -

(Di sabato 14 luglio 2018) Ilvince la prima amichevole stagionale battendo ilper 4-0. La copertina se la prendeche al suo debutto segna un gol che è una cartolina illustrata per il turismo in Val di Sole. Sinistro sopraffino dai 25 metri che si infila all’incrocio. Poi nella ripresa arrivano i gol di Grassi, Verdi su rigore e Ounas. Buon allenamento per gli azzurri che hanno dovuto giocare su un campo pesante per l’acquazzone che si è scaricato sul campo di Carciato. Tante buone giocate e prime indicazioni per Ancelotti al suo battesimo in panchina. Si tornerà in campo domenica prossimail Carpi per il secondo test a Trento. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo‘prima’:è unoilsembra essere il ...