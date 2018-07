Napoli - morto per pulire lucernario - dolore ai funerali di Salvatore : «Addio nostro bomber» : Lacrime ed applausi questa mattina, salutano per l?ultima volta Salvatore all?esterno della chiesa di San Giorgio Maggiore su via Duomo. Il 21enne precipitato giù dal quarto piano...

Napoli - incidente su traghetto : un morto : 23.07 Un morto e un ferito. E' questo il bilancio di un grave incidente avvenuto a bordo di un traghetto in partenza dallo scalo "Immacolatella", nel porto di Napoli e diretto a Palermo. Un'auto, per cause in via di accertamento, ha investito un gruppo di passeggeri indonesiani, schiacciandone due Un 79enne è morto sul colpo. Gravemente ferita invece la figlia dell'uomo, soccorsa e trasportata in ospedale al Cardarelli. Sono in corso indagini ...