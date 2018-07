Napoli | il messaggio d’addio a Maurizio Sarri | ringraziamenti e commozione

sportfair

(Di sabato 14 luglio 2018)ha firmato col Chelsea, dando l’addio aldopo anni splendidi ricchi di spettacolo e calore da parte dei tifosi “Ringraziamoper il lavoro svolto negli ultimi 3 anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori delconfermandoli come top player e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo. Auguriamo adi trovare, ovunque lui andrà, quel calore, stima e considerazione che tutti noi e la dea Partenope non gli hanno mai negato. In bocca al lupo. #ForzaSempre”. Questo il saluto del, neo allenatore del Chelsea. Dopo gli screzi legati alle clausole, arriva unsentito di ringraziamento all’allenatore che tanto bene ha fatto in terra campana.L'articolo, ild’addio a: ...