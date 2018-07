Napoli-Gozzano 2-0 in diretta | risultato live Apre Fabián Ruiz | bis di Grassi

Napoli -Gozzano - amichevole : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Napoli-Gozzano , amichevole estiva 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali , risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli - Gozzano : l'esordio stagionale degli azzurri domani alle 17.30 - anche in TV : Il Napoli che sta preparando la stagione nel ritiro di Dimaro-Folgarida si appresta a fare il suo esordio stagionale affrontando il Gozzano, una formazione che militerà nel prossimo campionato di Serie C. Il match ci sarà domani alle ore 17.30 sul campo di Carciato e verrà trasmesso sia da Sky che da Mediaset. Non ci sono notizie riguardo una possibile visione in streaming dell'incontro. Napoli-Gozzano in tv Il Napoli domani pomeriggio farà ...