Napoli | Ciciretti verso il Genoa | la situazione

Calciomercato Genoa - Perinetti : «Ciciretti? Parlerò col Napoli» : GENOVA - "Il mercato è sempre in evoluzione, vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni. Abbiamo venduto Perin. Per lui era l'occasione della vita: non poteva rifiutare. Lamanna invece voleva giocare e ...

Calciomercato Genoa - asse con il Napoli caldissimo : il club rossoblu sempre più vicino a Ciciretti : La società del presidente Preziosi è vicina a chiudere con il Napoli l’ingaggio di Amato Ciciretti, affare in prestito con diritto di riscatto e controriscatto Mercato in fermento, tra trattative avanzate e operazione in dirittura d’arrivo. Il Genoa non si ferma e si avvicina a piazzare il colpo Ciciretti, tornato al Napoli dopo il prestito semestrale al Parma, concluso con la promozione in serie A. Foto LaPresse – Tano ...

Calciomercato Napoli - affare Ciciretti : il Genoa ci prova : Tra i primi a partire potrebbe esserci Ciciretti che, secondo 'Sky Sport', sarebbe più vicino al Genoa. L'esterno proverà a convincere Ancelotti a Dimaro, sul campo, ma intanto si fa largo l'ipotesi ...

Napoli - due club vogliono Ciciretti : Stando al Corriere dello Sport , anche Udinese e Leganes si sarebbero iscritti alla corsa ad Amato Ciciretti , centrocampista del Napoli . Sull'ex Parma e Benevento ci sono anche Genoa e Getafe .

Napoli - è arrivato Ciciretti. E il Genoa è già su di lui : Amato Ciciretti è da oggi a tutti gli effetti un calciatore del Napoli, prelevato a costo zero dal Benevento con il quale non ha rinnovato il contratto dopo aver contribuito alla scalata verso la A. ...

Calciomercato Genoa - incontro con il Napoli in agenda : i rossoblu fanno sul serio per Ciciretti : Il club rossoblu ha fissato un incontro con il Napoli la prossima settimana per parlare di Ciciretti, nuovo obiettivo del Genoa Il Genoa guarda in casa Napoli, il club rossoblu ha messo gli occhi su Amato Ciciretti, esterno offensivo classe ’93 l’ultima stagione stagione in prestito al Parma. L’ex Benevento, capace di conquistare la serie A con gli emiliani, è un pallino del presidente Preziosi, che vorrebbe regalarlo a ...

Napoli - Ciciretti : 'Voglio dimostrare di meritare l'azzurro - altrimenti tornerei a Parma' : Tra presente e futuro, tra Napoli e Parma. Ancora nessuna certezza su ciò che verrà, per Amato Ciciretti, che attende la decisione del club azzurro. "Sono onorato di poter essere in squadra, almeno ...