Napoli | Ancelotti | ' Convinto da un progetto innovativo | siamo competitivi'

Napoli - la serata al Teatro di Folgarida diventa hot : una tifosa dichiara il suo amore per Insigne e gli “strappa” un bacio - De Laurentiis esalta il “manico” di Ancelotti [VIDEO] : Si è conclusa con un siparietto-hot la serata del Napoli al Teatro di Folgarida dove De Laurentiis, Ancelotti e Insigne hanno incontrato i tifosi: una tifosa, infatti, ha dichiarato il proprio amore per l’attaccante partenopeo e proprio De Laurentiis l’ha invitata sul palco per baciarlo. Lei ha strappato un abbraccio, un bacio e un autografo sulla maglietta, con lo stesso Presidente che ha voluto “esaltare” il ...

Ancelotti : 'Io aziendalista? Napoli non è Real Madrid o Bayern' : FOLGARIDA - Carlo Ancelotti a tutto campo con i tifosi del Napoli. Il tecnico del Napoli ha incontrato i sostenitori azzurri insieme con il presidente De Laurentiis e Lorenzo Insigne nel teatro di ...

Napoli - Albiol : "Ancelotti un vincente. Fabian Ruiz? E' un grande talento" : Il difensore spagnolo ha presentato la stagione che sarà ai microfoni di Radio Kiss Kiss, concentrandosi in particolare sull'elogio dei volti nuovi: ''Aspettiamo il ritorno di Meret''

Napoli - Albiol : “Ancelotti è un vincente” : “Ancelotti è un allenatore vincente. Ci sta trasferendo la sua mentalità e le sue idee”. Così Raul Albiol, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, parla del nuovo tecnico azzurro dopo i primi 4 giorni di ritiro a Dimaro-Folgarida. “Stiamo lavorando con uno dei piu’ grandi tecnici del mondo e questa per noi e’ una grande opportunita’. Dobbiamo seguire le sue indicazioni ed assimilare il suo modo di fare ...

Napoli - Ancelotti canta 'O Surdato Nnammurato' : tutti i precedenti dell'allenatore come cantante : "Si' sicura 'e chist'ammore, comm'i' só' sicuro 'e te... Oje vita oje vita miaaaa...". A Napoli queste parole risuonano continuamente a mo' di festa. tutti le conoscono a memoria, come se fosse una ...

Karaoke Napoli - Ancelotti a cena canta ''O surdato 'nnammurato' : Un'usanza che arriva direttamente dall'Inghilterra e che diventa subito di casa a Napoli. Un modo per accogliere i nuovi arrivati, e che non poteva non caratterizzare anche Simone Verdi e Fabian Ruiz. ...

Ancelotti chiama Suso ma tra Napoli e Milan si intromette il Chelsea : Futuro da definire per il giocatore rossonero: AdL pronto a giocare la carta Callejon, ma i Blues...

I primi indizi del nuovo Napoli targato Ancelotti : cambio modulo - talento al potere ed un sogno dal mercato : Il Napoli, targato Carlo Ancelotti, ha iniziato la nuova stagione dal ritiro di Dimaro: obiettivo stagionale competere con la Juventus di CR7 Il nuovo corso del Napoli, targato Carlo Ancelotti, è iniziato da pochi giorni in quel di Dimaro, sede del ritiro partenopeo. La società ha deciso di optare per un cambio in panchina, con Sarri che volerà al Chelsea. La scelta di De Laurentiis è caduta su uno di migliori allenatori al mondo, una ...

Napoli - Ancelotti si presenta : "Qui per vincere" : Idee chiare per il neo allenatore azzurro, a cui fa eco il tornado De Laurentiis: ''Voglio lo stesso impegno in tutte le competizioni. Sarri? E' vicino al Chelsea''