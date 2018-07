Naike Rivelli | show in piazzetta a Capri | la performance lascia tutti a bocca aperta

Naike Rivelli - mistero sul padre. Ma con Ornella Muti non è cambiato nulla : Continua il mistero sul padre di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che ha visto tutte le sue certezze crollare di fronte ad un test del Dna. A svelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Paola Perego nel corso del programma Non Disturbare. La modella, che su Instagram si diverte spesso a provocare i follower, ha voluto rassicurare tutti i fan, spiegando come il suo rapporto con Ornella Muti sia ancora ...

Grande Fratello Vip 2018/ Ornella Muti e Naike Rivelli nel cast? Dopo il "no" rispunta l'indiscrezione : Grande Fratello Vip 2018 , cast e anticipazioni: Ornella Muti e Naike Rivelli concorrenti? L'anno scorso è stato un no, quest'anno invece qualcosa potrebbe cambiare...(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Naike Rivelli/ Sbotta contro le critiche : " Vi scandalizzate per le mie foto poi state ore su Youporn" : Naike Rivelli risponde alle critiche sui suoi scatti hot e dichiara: "Mi fa ridere che tutti si facciano grandi problemi e si dicano scandalizzati, e poi finiscono per ore su Youporn"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:18:00 GMT)

Naike Rivelli bacchetta i fan : "Vi scandalizzate e poi finite per ore su Youporn" : I MotelNoire hanno scelto Naike Rivelli come protagonista della loro videoclip e proprio in questa occasione la figlia di Ornella Muti ha parlato di un tema che le sta particolarmente a cuore: la ...

Naike Rivelli - parla per la prima volta il presunto padre dopo le rivelazioni : Naike Rivelli ha rivelato durante la trasmissione di Rai Uno, Non disturbare, condotta da Paola Perego, che quello che considerava suo padre fino a poco tempo fa in realtà non ha alcun legame biologico con lei. Il magazine Oggi ha rintracciato José Luis Bermúdez de Castro Acaso, il produttore cinematografico, che fino a ora tutti credevano fosse il padre della primogenita di Ornella Muti. L’uomo oggi vive a Madrid dove gestisce con la sua ...

“Io il vero padre di Naike Rivelli? Ecco la verità”. Parla il ‘sospettato’ - tace Ornella Muti : “Ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia”. Così Paola Perego, lungo le colonne de Il Messaggero, aveva anticipato così lo scoop della trasmissione Non disturbare su Naike Rivelli. Aggiungendo poi che: “Sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta”. Da quando il polverone si era sollevato per Naike ...

