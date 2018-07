Muore in casa da solo Trovato dopo sette giorni

Madrid - Muore a 30 anni dopo aver pulito la cucina intossicata dai prodotti per la casa : Patita per le pulizie domestiche, voleva igienizzare al massimo la sua cucina e farla brillare. E invece, ad appena 30 anni, [VIDEO] una donna spagnola è morta probabilmente per effetto delle esalazioni dei prodotti per la casa contenenti ammoniaca, forse mescolati alla candeggina. Lunedì pomeriggio, dopo circa due ore di intense pulizie, la donna ha chiamato i soccorsi lamentando un malore, ma ogni tentativo di soccorrerla è stato inutile. Ha ...

Si apre voragine nel pavimento di casa - bimba di 11 mesi cade all'interno e Muore : La piccola è morta annegata cadendo nella sottostante cantina allagata. Per gli inquirenti la casa dove è avvenuta la tragedia non era agibile perché sottoposta a continui allagamenti del seminterrato.

Ravenna - auto finisce fuori strada : 60enne Muore a due passi da casa : L'incidente stradale a Belricetto, frazione di Lugo, nella provincia di Ravenna. Un uomo di sessanta anni ha perso la vita lungo la provinciale "Maiano", alle porte della frazione in cui abitava. Dopo aver affrontato un'ampia curva a sinistra, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta e piombando in un fossato.

Catania. Gli trovano 150 piante di marijuana in casa : 60enne Muore dopo l'arresto : Un sessantenne cardiopatico è morto a seguito di un infarto nella caserma dei Carabinieri di Aci Sant'Antonio, nel Catenase. In quel momento, l'uomo si trovava all'interno della caserma perché i militari gli avevano notificato un provvedimento giudiziario che ne disponeva i domiciliari per spaccio di droga.

Finisce la Maturità e va a casa - Marco Muore nell'incidente : il diploma consegnato al funerale : "Dichiarato maturo con 64", ha reso noto la vicepreside durante l'addio allo studente 19enne di Piove di Sacco morto tornando a casa dall'esame. Il commosso ricordo della mamma e dei compagni di classe durante il funerale celebrato ad Arzerello.

Si schianta contro un tir : giovane donna Muore mentre torna a casa : Una donna di 34 anni ha perso la vita un un incidente stradale avvenuto a Certaldo, in provincia di Firenze. La vittima era alla guida della sua auto e stava tornando a casa. E'...

Bologna - incidente a San Pietro in Casale : auto contro tir - Muore un ragazzo di 27 anni : L'auto del giovane automobilista, una Renault Megane andata completamente distrutta, si è scontrata frontalmente con un tir a San Pietro in Casale, lungo la via Galliera. I sanitari del 118 hanno mobilitato anche l'eliambulanza, ma purtroppo per il giovane automobilista non c'è stato nulla da fare.

Litiga con il vicino di casa per un parcheggio : Muore primario dell'ospedale di Cerignola : Francesco Saverio Amorese, primario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Cerignola, è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio dopo aver Litigato con un vicino di casa.

Finisce l'esame di Maturità e torna a casa - Marco Muore a 19 anni in un tragico schianto : La vittima è il 19enne Marco Coletta, studente di Piove di Sacco che stava tornando a casa dopo l'esame orale sostenuto davanti alla commissione della sua scuola per la Maturità. coinvolto in un terribile schianto in strada in cui sono rimasti feriti altre due persone.

In ospedale la rimandano a casa - 39enne Muore di sepsi dopo aver perso tutti gli arti : La donna si era ferita e si era sentita male ma dall'ospedale l'avevano rimandata a casa senza particolari precauzioni. La 39enne però poche ore dopo è stata colpita da una sepsi che l'ha uccisa nonostante i medici abbiano tentato di salvarla amputandole tutti gli arti.

Tenta di bruciare alveare in casa : novantenne Muore ustionato : Un uomo di 90 anni è stato trovato morto questa mattina nella sua abitazione di Staranzano , Gorizia, dai Vigili del Fuoco, giunti a seguito di una richiesta di intervento per un principio di incendio.

Torna a casa per il suo matrimonio - Muore durante viaggio il giorno prima delle nozze : Il 35enne, emigrato al'estero, stava Tornando a casa nelle Filippine per il suo matrimonio ma è morto durante il tragitto a 24 ore dalle nozze in un tragico incidente stradale.