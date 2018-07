Muore dopo caduta di 60 mt a Lago Pilato

“Pazzi - cosa gli avete fatto?”. Muore in ospedale a 3 anni dopo un clamoroso errore medico : Fin da piccolo era costretto a convivere con una difficile condizione che col passare del tempo gli aveva causato un mare di guai costringendolo ad affrontare una battaglia durissima. E per l’ennesima volta, nonostante la tenere età, era stato costretto a ricorrere all’aiuto dei medici, ricoverato in ospedale per ricevere delle cure preziose. Purtroppo, però, stavolta le cose sono andate a finire nella peggiore delle maniere, ...

Muore in casa da solo. Trovato dopo sette giorni : L'uomo, un pensionato di 70 anni, viveva in Valletta Paiolo. Ad accorgersi del dramma è stato un vicino di casa

Neonato Muore dopo il parto - inchiesta : Il bambino, venuto al mondo prematuro, è morto dopo circa quattro ore. Come accade in casi come questi, i medici del Policlinico hanno subito disposto l'autopsia, bloccata questa mattina dai ...

Madrid - Muore a 30 anni dopo aver pulito la cucina intossicata dai prodotti per la casa : Patita per le pulizie domestiche, voleva igienizzare al massimo la sua cucina e farla brillare. E invece, ad appena 30 anni, [VIDEO] una donna spagnola è morta probabilmente per effetto delle esalazioni dei prodotti per la casa contenenti ammoniaca, forse mescolati alla candeggina. Lunedì pomeriggio, dopo circa due ore di intense pulizie, la donna ha chiamato i soccorsi lamentando un malore, ma ogni tentativo di soccorrerla è stato inutile. Ha ...

Lite tra anziani al mercato di Alpignano : pensionato cade dopo uno spintone e Muore : Gianni Bonzani, 73 anni, è morto per uno spintone durante una Lite a un banco della frutta del mercato di Alpignano, nel Torinese. Da quanto emerso, il pensionato aveva litigato con un altro anziano di 77 anni per il rispetto della coda. L’uomo che ha provocato la caduta è stato arrestato dai carabinieri.Continua a leggere

Lite per la coda al mercato - pensionato Muore cadendo a terra dopo una spinta : Una Lite al mercato di Alpignano, per una coda non rispettata è finita in tragedia. Due pensionati si sono spintonati, dopo essersi insultati tra le bancarelle degli ambulanti. Uno è finito a terra ed ha sbattuto la testa . Portato in ospedale a Rivoli, è morto poco il ricovero per un’emorragia cerebrale causata dalla caduta. Il fatto è avvenuto s...

Operaio Muore dopo essere rimasto schiacciato da un blocco di marmo : Ancora un incidente sul lavoro. Un Operaio quarantenne è stato schiacciato da un blocco di marmo ed è morto in seguito ai traumi riportati. E' successo oggi in un deposito di marmi a Marina...

Donna di 30 anni Muore dopo aver pulito la cucina con prodotti contenenti ammoniaca : Una Donna spagnola di 30 anni è morta a causa di una probabile intossicazione dopo aver pulito per due ore la sua cucina con prodotti contenenti ammoniaca. Il fatto è accaduto a Madrid: la Donna ha chiamato il numero per le emergenze alle 3 del pomeriggio dicendo di sentirsi svenire. Quando i vigili del fuoco sono arrivati a casa sua, però, nessuno ha aperto la porta: la giovane giaceva per terra, preda di un arresto ...

Muore dopo aver partorito il terzo figlio. Il marito : “Non ha potuto neppure scegliere il nome” : Becky, una donna di 32 anni, è morta il 6 giugno scorso tre giorni dopo aver partorito il suo terzo bambino. Il marito, ora costretto a crescere da solo i loro tre figli, ha raccontato ai media britannici la tragedia che ha colpito la loro famiglia.Continua a leggere

Sembrava una banale caduta in bicicletta - ma dopo una settimana il medico Muore : Circa una settimana fa era caduto in bicicletta. Un capitombolo che inizialmente Sembrava non aver causato fratture o gravi conseguenze ma che in realtà aveva provocato una emorragia interna che, in ...

Catania. Gli trovano 150 piante di marijuana in casa : 60enne Muore dopo l’arresto : Un sessantenne cardiopatico è morto a seguito di un infarto nella caserma dei Carabinieri di Aci Sant’Antonio, nel Catenase. In quel momento, l’uomo si trovava all’interno della caserma perché i militari gli avevano notificato un provvedimento giudiziario che ne disponeva i domiciliari per spaccio di droga.Continua a leggere