Motorola Moto E5 Play Android Go Edition lanciato in Europa a 109 euro

La TWRP 3.2.2 arriva su due Sony Xperia - un Motorola ed uno Xiaomi : TWRP. Quattro consonanti, infinite possibilità per coloro che "lo smartphone non serve solo a comunicare ma anche, e soprattutto, a divertirsi con le ROM"

Motorola Moto G6Play - la prova del Fatto.it : design e durata della batteria i suoi punti di forza : Nelle scorse settimane è arrivato in italia anche il Motorola Moto G6 Play, il modello "entry" dell'ultima generazione di Moto G che va ad occupare sia dal punto di vista prestazionale che di prezzo l'area a cavallo tra fascia media e fascia bassa nella lineup del produttore americano. Dal punto di vista del design, il Moto G6 Play si mostra simile a G6 e G6 Plus, offrendo un look da categoria superiore, ma con alcune ...

Le Developer Preview di Android P avrebbero raggiunto anche Motorola Moto Z3 Play : Arrivano segnalazioni dai possessori di Moto Z3 Play a cui sarebbe arrivata la Closed Beta di Android P DP3. L'ufficialità sembra una questione di tempo

Motorola G6 plus/ Recensione : punta forte su display e prezzo - processore Snapdragon 630 : Motorola G6 plus, la Recensione dell'ultimo modello dell'azienda statunitense: punta forte su display e prezzo, processore Snapdragon 360, tutte le caratteristiche(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Motorola One potrebbe essere il secondo modello Android One della casa : Oltre a Motorola One Power, la casa sembrerebbe essere interessata a presentare anche un altro modello Android One il quale potrebbe prendere il nome di Motorola One.

Recensione Motorola Moto G6 Play : un campione di autonomia : Scopri tutto su Motorola Moto G6 Play nella nostra Recensione completa. Come scatta le foto, la qualità del disPlay, della fotocamera e soprattutto quanto dura la batteria.

LineageOS 15.1 adesso supporta i device con partizioni A/B - il primo è Motorola Moto Z2 Force : Buone notizie per gli appassionati di modding: LineageOS 15.1 adesso supporta i dispositivi con partizioni A/B, il primo device supportato è Motorola Moto Z2 Force. Dopo TWRP con la versione 3.1.0 e Magisk con la versione 14.1, anche la celebre ROM compie questo significativo passo in avanti.

Motorola Moto Z3 Play con 6 GB di RAM - 128 GB di memoria interna e il nuovo colore Onyx : Motorola Moto Z3 Play arriva in Brasile in una nuova versione potenziata con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, in colorazione Onyx, ma a 100 Euro in più.

Motorola Moto G6 Plus - caratteristiche premium ad un prezzo contenuto : Anche con la sesta generazione della famiglia Moto G Motorola prova a portare nella fascia media / medio-bassa del mercato caratteristiche e specifiche dei prodotti di fascia superiore, con prodotti dal look e caratteristiche premium ma dal prezzo più contenuto. Il Moto G6 Plus, il modello superiore, si presenta con un ampio display IPS da 5,9″ FullHD+ che segue l'attuale trend dei 18:9, che nella prova non ha deluso ...

Motorola aggiorna Fotocamera Moto 2 e migliora le doppie fotocamere : Motorola rilascia un importante aggiornamento dell'app Fotocamera Moto 2 per Motorola Moto Z3 Play, Moto X4, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G5S Plus e Moto Z2 Force: molte nuove funzionalità e miglioramenti all'interfaccia.

Motorola starebbe lavorando a uno smartphone Android Go e potrebbe essere il Moto C2 : Lenovo potrebbe avere in progetto il lancio anche di uno smartphone Motorola che rientri nella piattaforma Android Go. Ecco cosa sappiamo al momento

Motorola Moto Z3 Play da fine giugno in Italia con Battery Moto Mod : Motorola Moto Z3 Play si prepara al debutto in Italia. Arriverà nel nostro Paese alla fine del mese di giugno, inizio luglio al massimo, al prezzo di 499 euro con Battery Moto Mod incluso.

Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno : Huawei Mate 10 Lite - Motorola Moto G6 - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 12 giugno sono: Honor 10, Motorola Moto G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete?

Recensione Motorola Moto G6 Plus : un vero Moto G (di quelli che funzionano alla grande) : Abbiamo provato Motorola Moto G6 Plus, un vero mostro del rapporto qualità/prezzo, uno smartphone eccellente sotto i 300 Euro a cui dovete dare una chance anche se non ne avete mai sentito parlare. L'occasione buona per farlo è seguire la nostra video Recensione.