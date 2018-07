MotoGp | Valentino Rossi preoccupato… dalle gomme | “trenta giri saranno difficili per

MotoGp - pace fatta tra Valentino Rossi e Marquez? È un’illusione ottica! I due ”piloti” sono solo due piccoli tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez insieme? I due piccoli tifosi-amici, durante le qualifiche del Sachsenring, fanno ripensare alla pace mai ritrovata tra lo spagnolo ed il Dottore Valentino Rossi e Marc Marquez che chiacchierano tranquillamente al Sachsenring sono un vero e proprio miraggio per i tifosi. Eppure sul circuito tedesco è sembrato così per qualche attimo. I bimbi tifosi protagonisti di questa storia, indossando i colori dei due ...

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Marc Marquez vuole la pole position - Valentino Rossi cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si definisce la griglia di partenza e si assegna la pole position per la gara di domenica: si preannuncia grande spettacolo sul circuito tedesco dove è importante partire davanti se si vuole puntare a un risultato importante. Il grande favorito della vigilia è Marc Marquez che su questa pista ha sempre vinto negli ...

MotoGp - GP Germania. Prove libere 3 : Andrea Iannone in testa - 4° Valentino Rossi - 11° Andrea Dovizioso : 1 A. Iannone 1:20.438 2 D. PETRUCCI +0.099 3 C. CRUTCHLOW +0.177 4 V. Rossi +0.281 5 A. BAUTISTA +0.292 6 M. MARQUEZ +0.296 7 M. VI'ALES +0.335 8 J. LORENZO +0.337 9 A. RINS +0.352 10 D. PEDROSA +0.

MotoGp - Valentino Rossi : “Ripeto le stesse cose da un anno - la Yamaha non mi ascolta. I risultati non si vedono” : Valentino Rossi è letteralmente infuriato dopo il 17esimo posto ottenuto ieri nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore sta disputando una buona stagione ma quasi esclusivamente per meriti propri perché la Yamaha si mostra sempre più inferiore nei confronti delle Ducati e della Honda del Campione del Mondo. --Il centauro di Tavullia soffre questa situazione in cui non riesce a lottare per la ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 3. La Ducati sfida Marquez - Valentino Rossi deve reagire : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring si apre la caccia alla pole ed a Marc Marquez. E’ lo spagnolo della Honda l’osservato speciale di questo weekend. Il campione del mondo in carica, nonché leader della graduatoria iridata 2018, è il Re di questo circuito avendo vinto in 8 occasioni in carriera. Una pista particolare ...

MotoGp - Valentino Rossi critico e deluso al Sachsenring : “dopo un anno non è cambiato nulla” : Valentino Rossi parla dopo le Fp2 sul circuito del Sachsenring, il pilota italiano della Yamaha palesa le sue impressioni dopo questo venerdì di prove libere Dopo Andrea Iannone, leader delle prime prove libere del Gp di Germania, è Jorge Lorenzo a segnare il tempo più veloce nelle Fp2. Seguono allo spagnolo sul circuito del Sachsenring Petrucci, Iannone, Dovizioso e Marquez. Clamoroso diciassettesimo tempo di Valentino Rossi, che fuori ...

MotoGp - la Yamaha verso un nuovo main sponsor : novità clamorose sulla livrea della M1 di Valentino Rossi : La Yamaha molto probabilmente avrà l’azienda Monster come main sponsor, partnership che rivoluzionerebbe la livrea delle M1 di Rossi e Viñales La partnership tra Yamaha e Movistar è destinata a chiudersi al termine di questa stagione, ma il team di Iwata non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata. AFP PHOTO / LLUIS GENE E’ già avviata infatti una trattativa approfondita con l’azienda di bibite energetiche ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Ducati scatenate - Lorenzo in testa! Valentino Rossi in difficoltà : Ducati letteralmente strepitose nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Le Rosse si sono scatenate nella seconda sessione al Sachsenring e hanno dato un segnale sonoro a tutta la concorrenza: per il podio ci sono anche loro. Il miglior tempo è stato firmato da Jorge Lorenzo che, dopo una problematica FP1, ha piazzato un notevole 1:20.886 nella parte finale del turno infliggendo così 25 centesimi di distacco ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Valentino Rossi deve rispondere a Marquez : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Si torna in pista al Sachsenring dopo i 45 minuti della mattina in cui Andrea Iannone ha siglato il miglior tempo davanti a Marc Marquez e Valentino Rossi. Il Dottore è sembrato in grande forma alle spalle del grande favorito della vigilia, si attende invece un riscatto da parte di Andrea Dovizioso. OASport vi propone la DIRETTA ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Fiammata di Andrea Iannone - Valentino Rossi terzo dietro a Marquez : Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto ...

