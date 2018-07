MotoGP Sachsenring | Marquez pole di forza Petrucci 2° | Dovi 5° | Vale 6°

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP / GP Germania 2018 : Marquez in pole position - Petrucci ottimo 2° (Sachsenring) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP: GP Germania 2018, sfida per la pole position sul circuito del Sachsenring. Qui è "casa" Marquez, Valentino Rossi e le Ducati provano a sfatare il tabù(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:49:00 GMT)

MotoGP Germania - qualifiche in diretta. Sfida per la pole position al Sachsenring : In Germania sul circuito del Sachsenring la diretta delle qualifiche per definire la griglia di partenza della MotoGp. Domani alle ore 14 la gara. L'articolo MotoGp Germania, qualifiche in diretta. Sfida per la pole position al Sachsenring proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGP - al Sachsenring è la solita bolgia per Valentino Rossi : il cappello animato del tifoso nel segno del Dottore [VIDEO] : Valentino Rossi protagonista sul circuito del Sachsenring, il pilota di Tavullia ‘sulla testa’ dello strano e simpatico tifoso Il Sachsenring si riempie di suoni e colori. Oggi sono previste le qualifiche del Gp di Germania e sul circuito tedesco è già festa. Tra i tanti tifosi pro Valentino Rossi spunta anche un simpatico e geniale supporter. Il ‘valentiniano’ porta in testa un cappello animato che riproduce in ...

MotoGP – Terminate le FP4 al Sachsenring : Dovizioso davanti a tutti - Rossi e Marquez in difficoltà [FOTO] : Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la quarta sessione di prove libere, dietro di lui il connazionale Iannone e il compagno di squadra Lorenzo Si chiude con una Ducati davanti a tutti la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, Andrea Dovizioso ferma il tempo sull’1:21.318 precedendo Andrea Iannone di soli ventidue millesimi. Ottima la prova dei due italiani, che precedono un indiavolato Jorge Lorenzo che ...

MotoGP - trottola Marquez al Sachsenring : questa volta lo spagnolo non riesce a salvare la sua Honda [VIDEO] : Nel corso della quarta sessione di prove libere, Marc Marquez perde la sua Honda senza riuscire a rimanere in sella come è solito fare Ci ha abituati bene Marc Marquez, ma questa volta il salvataggio non riesce. Lo spagnolo perde il controllo della sua Honda in curva 1 durante la quarta sessione di prove libere del Gp di Germania, tenta di tenera su ma senza risultato. La moto infatti gira su se stessa insieme al campione del mondo, per ...

MotoGP Libere3 Sachsenring - Iannone a posto; Rossi 4° - Dovi out dalla Q2 : Valentino Rossi ce la fa ad accedere ai dieci che entrano direttamente nella Q2, mentre ne resta fuori, e per solo 47 millesimi, Andrea Dovizioso. È questo il verdetto principale emesso dalla terza ...

MotoGP – Terminate le Fp3 al Sachsenring : Iannone super - Dovizioso costretto a passare dalla Q1 [TEMPI] : Tempo di prove libere al Gp di Germania: Iannone è il più veloce nelle Fp3 al Sachsenring, Dovizioso dovrà passare invece dalla Q1 I piloti della MotoGp sono tornati in pista, questa mattina al Sachsenring, dopo la giornata di prove di ieri, per le FP3 del Gp di Germania. Al termine della terza sessione di prove libere è un ottimo Andrea Iannone, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci e dalla Honda di Cal Crutchlow. Quarto tempo per ...

MotoGP - GP Germania 2018 : Marc Marquez punta all’ennesima pole al Sachsenring - ma le Ducati ci provano : Siamo ufficialmente giunti al sabato del Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP. Si inizia a fare sul serio dato che saranno di scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza di domani. Cosa ci ha detto il venerdì del Sachsenring? Gli spunti sono stati diversi, ma non si può che mettere, come sempre, Marc Marquez nel ruolo di grande favorito per la pole position di oggi pomeriggio (la Q1 scatterà alle 14.10). Lo spagnolo sul ...

MotoGP – Forcada dice addio a Vinales - la conferma di Maverick al Sachsenring : Maverick Vinales conferma la separazione da Ramon Forcada: le parole dello spagnolo della Yamaha al Sachsenring Giornata di alti e bassi, per la Yamaha, oggi al Sachsenring. Se nelle Fp1 del Gp di Germania i piloti del Team di Iwata hanno ottenuto risultati soddisfacenti, nel pomeriggio Vinales è stato il migliore in casa Yamaha, col suo sesto tempo, mentre Valentino Rossi non è riuscito a far meglio del 17° tempo. LaPresse/Simone Rosa Al ...

MotoGP - Valentino Rossi critico e deluso al Sachsenring : “dopo un anno non è cambiato nulla” : Valentino Rossi parla dopo le Fp2 sul circuito del Sachsenring, il pilota italiano della Yamaha palesa le sue impressioni dopo questo venerdì di prove libere Dopo Andrea Iannone, leader delle prime prove libere del Gp di Germania, è Jorge Lorenzo a segnare il tempo più veloce nelle Fp2. Seguono allo spagnolo sul circuito del Sachsenring Petrucci, Iannone, Dovizioso e Marquez. Clamoroso diciassettesimo tempo di Valentino Rossi, che fuori ...

MotoGP - Marquez preoccupato al Sachsenring : “siamo tutti molto vicini - per vincere serve qualcosa in più” : Il pilota della Honda fiuta il pericolo in vista della gara di domenica, sottolineando come i suoi avversari vadano tutti fortissimo Lo spagnolo Jorge Lorenzo segna il miglior tempo nelle seconde prove libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Il pilota della Ducati chiude con il tempo di 1.20.885, davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Suzuki di Andrea Iannone. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Quarto crono per Andrea ...