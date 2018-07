MotoGp Risultati Qualifiche Sachsenring | per Márquez pole da record!

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Ripeto le stesse cose da un anno - la Yamaha non mi ascolta. I risultati non si vedono” : Valentino Rossi è letteralmente infuriato dopo il 17esimo posto ottenuto ieri nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore sta disputando una buona stagione ma quasi esclusivamente per meriti propri perché la Yamaha si mostra sempre più inferiore nei confronti delle Ducati e della Honda del Campione del Mondo. --Il centauro di Tavullia soffre questa situazione in cui non riesce a lottare per la ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Ducati scatenate - Lorenzo in testa! Valentino Rossi in difficoltà : Ducati letteralmente strepitose nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Le Rosse si sono scatenate nella seconda sessione al Sachsenring e hanno dato un segnale sonoro a tutta la concorrenza: per il podio ci sono anche loro. Il miglior tempo è stato firmato da Jorge Lorenzo che, dopo una problematica FP1, ha piazzato un notevole 1:20.886 nella parte finale del turno infliggendo così 25 centesimi di distacco ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Fiammata di Andrea Iannone - Valentino Rossi terzo dietro a Marquez : Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto ...

MotoGp - GP Germania 2018 : il ridimensionamento di Andrea Dovizioso. Risultati molto distanti dal 2017 : La stagione di Andrea Dovizioso, e della Ducati nel suo complesso, si potrebbe riassumere con un termine: ottovolante. Raramente si è visto un sali-scendi simile in seno ad una scuderia e, nello specifico, anche a livello di piloti. Il romagnolo, vice-campione nel 2017 (altra annata nella quale ha vissuto diversi momenti particolari) sta attraversando un campionato che, per come era iniziato, è lontano anni luce da quello che tutti gli addetti ...

MotoGp Risultati Gara Assen : Márquez - Rins e Viñales sul podio : Ad Assen si è appena conclura una Gara fatta di duelli. Tra le Ducati di Lorenzo e Dovizioso e le Yamaha di Rossi e Viñales. Il tutto condito dall’impeto di Márquez che ha portato a casa l’ennesimo podio di stagione Partenza a fionda di Jorge Lorenzo che dalle retrovie post qualifiche di ieri, guizza in testa alla Gara dettandone i ritmi. Secondo giro e il pilota della Ducati commette un leggero errore e va largo: come un falco ...

MotoGp Assen Risultati Gara : XXXXX : Partenza a fionda di Lorenzo che dalla XX posizione delle qualifiche, prende la testa della Gara dettando i ritmi della corsa. Secondo giro e il pilota della Ducati commette un leggero errore e va largo: come un falco ne approfitta Marquez srappandogli la testa della corsa con Lorenzo attaccato agli scarichi. Ancora alcune curve e Rossi si accolla a Lorenzo con il tentativo di sfilargli la seconda posizione. Come ancora mai accaduto in ...

LIVE MotoGp - GP Olanda 2018 in DIRETTA : gara. Risultati e classifica in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen andrà in scena una gara determinante per le sorti del campionato: siamo praticamente a metà stagione e ogni punto potrebbe risultare decisivo. Si preannuncia una corsa molto spettacolare e chiusa, aperta a diversi scenari visto che ci sono diversi piloti in grado di lottare per la vittoria: nell’Università del Motociclismo può succedere di ...

MotoGp Risultati Qualifiche Assen : prima fila per Márquez - Crutchlow e Rossi : Lo spagnolo della Honda ha centrato il miglior tempo nelle Qualifiche di Assen e domani partirà in pole. Con lui, in prima fila, Cal Crutchlow e Valentino Rossi, terzo per appena 59 millesimi Le due sessioni di libere di ieri avevano lasciato un po’ l’amaro in bocca, vuoi per la poca verve dei Risultati, vuoi per la testa alle Qualifiche di oggi. Ad Assen, oggi, qualcosa di straordinario è, invece, accaduto. Marc Márquez, che ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole di un soffio davanti a Crutchlow ed a Valentino Rossi. Dovizioso chiude quarto : Le qualifiche nella “Cattedrale del Motociclismo” premiano Marc Marquez (Honda), autore della pole position con il tempo di 1’32″791, a precedere di 41 millesimi Cal Crutchlow (Honda) e di 59 Valentino Rossi. Una prestazione di grande qualità del leader del Mondiale 2018 di MotoGP, semplicemente fantastico nel t4, danzando letteralmente nella variante prima del rettilineo dei box. Lo spagnolo si conferma anche il ...

MotoGp Assen 2018 live - qualifiche in diretta. Risultati libere 3 : Marquez davanti a tutti nella terza sessione. Vinales a un millesimo, quarto tempo Rossi. Caccia alla pole al Gp di Olanda Motogp Assen, gli orari tv Fp1 e Fp2, Risultati e tempi

MotoGp LIVE - GP Olanda 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 13.30 con le prove ...

MotoGp LIVE - GP Olanda 2018 in DIRETTA : risultati e aggiornamenti in tempo reale : Ad Assen si disputano le qualifiche del GP di Olanda 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Nell’Università del Motociclismo sarà battaglia vera per la conquista della pole position, si definirà la griglia di partenza per la gara di domani e ci sarà davvero da divertirsi vista la grande incertezza che dovrebbe regnare sovrana. Può succedere davvero di tutto in pista, la lotta è apertissima: le Yamaha sembrano avere ritrovato lo smalto dei giorni ...

MotoGp - GP Olanda 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi quarto ma vicino - soffre Dovizioso decimo : Marc Marquez vola nelle prove libere 3 del GP di Assen (Olanda), ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il campione del mondo in carica, in sella alla Honda, ha stabilito il miglior crono delle tre sessioni, che si sono tenute sul tracciato olandese. in 1’33″341, in una prova di “time-attack” davvero infuocata. Maverick Vinales, infatti, è secondo ad appena un millesimo dal connazionale, confermando la bontà della ...