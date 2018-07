MotoGp | Petrucci tra scuse e risate | “ho cercato di chiarire con Lorenzo ma non vuole

MotoGp - Petrucci : "Lorenzo mi ha fatto da gancio" : Jorge replica: "Non è vietato, ma lo fanno sempre gli stessi..."

MotoGp – Lorenzo mai contento - Jorge duro su Petrucci : “non è bello prendere la scia di chi è più veloce di te” : Jorge Lorenzo palesa le sue impressioni dopo le qualifiche appena disputate sul circuito del Sachsenring in cui ha segnato il terzo tempo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

MotoGp – Lorenzo infastidito dietro Petrucci (che gli ha preso la scia) - Marquez entusiasta : le prime parole dei piloti post qualifiche : Marc Marquez, Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo palesano le loro impressioni dopo le qualifiche appena disputate sul circuito del Sachsenring Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, dove s’impone di nuovo sulla griglia di partenza di domani. Il campione del mondo in carica sarà affiancato in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

MotoGp Libere2 Sachsenring - exploit di Lorenzo - 2° Petrucci; Rossi solo 17° : Colpo di maglio del Martillo. È Jorge Lorenzo, con la Ducati, a segnare infatti il miglior tempo della seconda sessione di libere sulla pista del Sachsenring: in 1'20"885 precede Petrucci, 2° a 0"257 ...

MotoGp – Petrucci quasi leader delle Fp2 al Sachsenring - Danilo forte ma inconsapevole : “non so quali sono state le modifiche alla moto” : Danilo Petrucci e le sue sensazioni dopo le seconde prove libere del Sachsenring, il pilota italiano contento del feeling con la sua moto Dopo Andrea Iannone, leader delle prime prove libere del Gp di Germania, è Jorge Lorenzo a segnare il tempo più veloce nelle Fp2. Seguono allo spagnolo sul circuito del Sachsenring Petrucci, Iannone, Dovizioso e Marquez. Clamoroso diciassettesimo tempo di Valentino Rossi, che fuori dalla topten domani si ...

MotoGp Germania - Petrucci : «Sono sempre stato competitivo qui» : SACHSENRING - Da un po' di gare a questa parte Danilo Petrucci non riesce ad essere in lotta per il podio. Il pilota ternano vorrebbe approfittare della gara sulla pista tedesca par tornare sul podio: ...

MotoGp Germania - Petrucci : «L'obiettivo è stare il più avanti possibile in classifica» : SACHSENRING - Danilo Petrucci da un po' di gare a questa parte non riesce ad essere in lotta per il podio. Il pilota ternano vorrebbe approfittare della gara sulla pista tedesca par tornare sul podio: ...

MotoGp - Petrucci al Sachsenring dopo aver ‘studiato’ Lorenzo : “stiamo cercando di copiare il suo lavoro” : Danilo Petrucci parla delle sue sensazioni in vista della prossima gara: il pilota della Pramac valuta anche le sensazioni vissute a bordo della sua moto ad Assen “Non so se ci sono ancora piste adatte a Ducati, Yamaha oppure Honda. Penso che dipenda molto dalle gomme a disposizione. L’anno scorso è successo sia a Dovizioso che a me, di poter lottare per il podio su alcune piste teoricamente indigeste per Ducati. Qui la pista è ...

MotoGp - Petrucci sconsolato dopo il Gp di Assen : “l’errore alla chicane ha rovinato la mia gara” : Il pilota ternano è scivolato mentre lottava per l’undicesima posizione, portando a casa uno zero costatogli tre posizioni in classifica generale Una gara da dimenticare per Danilo Petrucci, un ritiro da archiviare nel minor tempo possibile per ripartire subito di slancio. Il ternano chiude con zero punti in tasca il Gp di Assen, colpa di una scivolata fastidiosa costatagli ben tre posti in classifica generale Foto Alessandro La ...