MotoGp – Lorenzo infastidito dietro Petrucci che gli ha preso la scia | Marquez

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

MotoGp – Marquez-Lorenzo - si prospettano scintille in Honda : arriva la prima frecciatina di Marc : Marc Marquez e quella battuta simpatica su Jorge Lorenzo che fa presagire un 2019 di scintille in casa Honda Iniziano le prime scintille tra Marquez e Lorenzo: la convivenza tra i due campioni spagnoli in casa Honda si prospetta infuocata. Al termine della prima giornata di prove libere del Gp di Germania, sul circuito del Sachsenring, il campione del mondo in carica ha fatto una scherzosa battuta sul suo futuro compagno di squadra: ...

MotoGp - Lorenzo comanda le Fp2 al Sachsenring ed analizza meglio la situazione : “dobbiamo essere più costanti” : Jorge Lorenzo parla dopo le Fp2 sul circuito del Sachsenring, lo spagnolo della Ducati palesa le sue impressioni dopo questo venerdì di prove libere Dopo Andrea Iannone, leader delle prime prove libere del Gp di Germania, è Jorge Lorenzo a segnare il tempo più veloce nelle Fp2. Seguono allo spagnolo sul circuito del Sachsenring Petrucci, Iannone, Dovizioso e Marquez. Clamoroso diciassettesimo tempo di Valentino Rossi, che fuori dalla top ...

MotoGp Libere2 Sachsenring - exploit di Lorenzo - 2° Petrucci; Rossi solo 17° : Colpo di maglio del Martillo. È Jorge Lorenzo, con la Ducati, a segnare infatti il miglior tempo della seconda sessione di libere sulla pista del Sachsenring: in 1'20"885 precede Petrucci, 2° a 0"257 ...

MotoGp Germania 2018 - seconde libere : il miglior tempo è di Lorenzo : Iannone il più veloce delle libere 1 Motogp Germania 2018, orari tv, diretta Sky, differita Tv8, Marquez vince ad Assen, la classifica aggiornata

MotoGp Germania - Libere 2 : davanti a tutti c'è Lorenzo - 17° Rossi : SCHSENRING - Le Ducati sono state le protagoniste assolute della seconda sessione di prove. Il primo tempo è infatti di Jorge Lorenzo che ha piazzato un notevole 1'20'886. Alle sue spalle si è ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 2 - risultati e classifica. Ducati scatenate - Lorenzo in testa! Valentino Rossi in difficoltà : Ducati letteralmente strepitose nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Le Rosse si sono scatenate nella seconda sessione al Sachsenring e hanno dato un segnale sonoro a tutta la concorrenza: per il podio ci sono anche loro. Il miglior tempo è stato firmato da Jorge Lorenzo che, dopo una problematica FP1, ha piazzato un notevole 1:20.886 nella parte finale del turno infliggendo così 25 centesimi di distacco ...

MotoGp – Terminate le Fp2 del Gp di Germania : Lorenzo infiamma il Sachsenring - Rossi fuori dalla top ten [TEMPI] : E’ Jorge Lorenzo il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp di Germania: Valentino Rossi fuori dalla top 15 Ancora spettacolo al Sachsenring: si sono appena concluse le Fp2 di MotoGp del Gp di Germania. I piloti della categoria regina hanno regalato ancora una volta emozioni sulla pista tedesca. Se al mattino il più veloce è stato Andrea Iannone, nel pomeriggio è Jorge Lorenzo a piazzarsi in testa alla classifica dei ...

MotoGp - GP Germania. Jorge Lorenzo il perfezionista : nuova modifica al serbatoio della Ducati : "Novità al serbatoio molto importante per Lorenzo" Guarda tutti i video Sky Sport Tech: l'analisi delle modifiche al serbatoio di Lorenzo Guarda tutti i video MotoGP, tutti i video Guarda tutti i ...

MotoGp - GP Germania. Jorge Lorenzo intervistato in esclusiva da Guido Meda : Si può stare bene in molti posti del mondo. Maiorca è fantastica, ma anche Lugano è bella, fa molto più freddo, un po' più noiosa, ma perfetta se hai una famiglia. Costruire una famiglia mia? Al ...

MotoGp - Lorenzo al veleno contro Dovizioso : “approfitta della stampa per screditarmi - ormai lo conosco” : Il pilota spagnolo ha analizzato vari temi, non lesinando alcune frecciatine alla Ducati e al suo compagno di squadra Dovizioso Una lunga intervista per analizzare vari argomenti, dall’addio alla Ducati fino alla nuova avventura in Honda, team che lo ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Jorge Lorenzo non è tipo da peli sulla lingua, dice quello che pensa anche a costo di sembrare antipatico, ...

MotoGp - Petrucci al Sachsenring dopo aver ‘studiato’ Lorenzo : “stiamo cercando di copiare il suo lavoro” : Danilo Petrucci parla delle sue sensazioni in vista della prossima gara: il pilota della Pramac valuta anche le sensazioni vissute a bordo della sua moto ad Assen “Non so se ci sono ancora piste adatte a Ducati, Yamaha oppure Honda. Penso che dipenda molto dalle gomme a disposizione. L’anno scorso è successo sia a Dovizioso che a me, di poter lottare per il podio su alcune piste teoricamente indigeste per Ducati. Qui la pista è ...

MotoGp – Jorge Lorenzo stila un bilancio positivo prima del Sachsenring : “siamo cresciuti” : Jorge Lorenzo pronto per la gara del Sachsenring: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di Germania Due settimane dopo il Dutch TT di Assen, il Ducati Team si è ora trasferito in Germania per affrontare il nono appuntamento del Mondiale MotoGp, in programma questo weekend sul circuito del Sachsenring, vicino alla città di Chemnitz. Il Sachsenring è uno dei circuiti più corti e lenti del calendario, ma è comunque una pista piuttosto ...