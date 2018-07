MotoGp | Iannone positivo dopo le qualifiche | “il podio non è una chimera | ma ad una

MotoGp : Germania - a Iannone terze libere : ANSA, - ROMA, 14 LUG - E' stato Andrea Iannone il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del Gp di Germania di MotoGp in programma domani sul circuito del Sachsenring. Il pilota ...

MotoGp Germania - Libere3 : ancora Iannone! Rossi è 4° : SACHSENRING - Le Libere 3 parlano italiano. Andrea Iannone vola e si prende il miglior tempo con Suzuki. Poi ecco Petrucci, a 99 millesimi, seguito da Crutchlow. Bene anche Rossi che recupera dopo la ...

MotoGp Libere3 Sachsenring - Iannone a posto; Rossi 4° - Dovi out dalla Q2 : Valentino Rossi ce la fa ad accedere ai dieci che entrano direttamente nella Q2, mentre ne resta fuori, e per solo 47 millesimi, Andrea Dovizioso. È questo il verdetto principale emesso dalla terza ...

MotoGp - GP Germania. Prove libere 3 : Andrea Iannone in testa - 4° Valentino Rossi - 11° Andrea Dovizioso : 1 A. Iannone 1:20.438 2 D. PETRUCCI +0.099 3 C. CRUTCHLOW +0.177 4 V. Rossi +0.281 5 A. BAUTISTA +0.292 6 M. MARQUEZ +0.296 7 M. VI'ALES +0.335 8 J. LORENZO +0.337 9 A. RINS +0.352 10 D. PEDROSA +0.

MotoGp – Terminate le Fp3 al Sachsenring : Iannone super - Dovizioso costretto a passare dalla Q1 [TEMPI] : Tempo di prove libere al Gp di Germania: Iannone è il più veloce nelle Fp3 al Sachsenring, Dovizioso dovrà passare invece dalla Q1 I piloti della MotoGp sono tornati in pista, questa mattina al Sachsenring, dopo la giornata di prove di ieri, per le FP3 del Gp di Germania. Al termine della terza sessione di prove libere è un ottimo Andrea Iannone, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci e dalla Honda di Cal Crutchlow. Quarto tempo per ...

MotoGp - Iannone spiazza tutti : “non è andata come speravo - le novità non hanno funzionato” : Il pilota della Suzuki non è uscito soddisfatto dalla seconda sessione di prove libere, svelando di non aver tratto benefici dalle novità inserite sulla moto Se al mattino il più veloce in pista è stato Andrea Iannone, nel pomeriggio del Sachsenring è Jorge Lorenzo a dominare la seconda sessione di prove libere, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il pilota della Suzuki interrompe il dominio Ducati, ...

MotoGp - GP Germania 2018 : prove libere 1 - risultati e classifica. Fiammata di Andrea Iannone - Valentino Rossi terzo dietro a Marquez : Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto ...

MotoGp – Terminate le Fp1 al Sachsenring : Iannone irraggiungibile - bene le Yamaha [TEMPI] : Andrea Iannone è una freccia sul circuito del Sachsenring: nella prima sessione di prove libere del Gp di Germania domina The Maniac, bene le Yamaha E’ iniziato il weekend di gara del Sachsenring: dopo le emozioni della giornata di ieri, durante la quale i piloti hanno incontrato la stampa per raccontare le sensazioni con le quali arrivano al Gp di Germania e, nella quale Pedrosa ha annunciato il suo addio alla MotoGp, i campioni ...

MotoGp - Iannone si fida della sua Suzuki : “abbiamo il potenziale per conquistare il podio” : Alla vigilia del Gp del Sachsenring, Andrea Iannone sottolinea come la Suzuki abbia il potenziale per lottare per i primi tre posti I risultati stentano ad arriva, Andrea Iannone però continua a fidarsi della Suzuki. Il potenziale c’è eccome, ma i problemi in gara limitano e non poco il rider di Vasto. AFP PHOTO / LLUIS GENE Al Sachsenring la situazione potrebbe cambiare, la fiducia all’italiano non manca affatto: “a dir ...

MotoGp Germania - Iannone : «Spero in un weekend positivo» : SACHSENRING - Andrea Iannone, anche alla luce del bel podio del compagno di box Alex Rins ad Assen, vorrebbe ottenere un risultato di prestigio al Sachsenring, come ha confessato al sito Suzuki: ' ...

MotoGp - Iannone in difficoltà con la sua Suzuki : “nelle ultime tre gare ho fatto troppa fatica” : Andrea Iannone parla dopo il Gp d’Olanda che l’ha visto protagonista, il pilota di MotoGp chiarisce le circostanze che lo vedono in difficoltà a questo punto della stagione Andrea Iannone ha affrontato non poche difficoltà sul circuito in cui si è corso, domenica scorsa, il Gp d’Austria. Il pilota italiano, penalizzato dai commissari di gara di due secondi, ha concluso la sua gara all’undicesimo posto. Scontento ...