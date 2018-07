MotoGP | GP Germania Jorge Lorenzo a Danilo Petrucci | ' Ok le scuse | ma così non va bene'

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGP / GP Germania 2018 : Marquez - nona pole position consecutiva al Sachsenring! : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP: GP Germania 2018, sfida per la pole position sul circuito del Sachsenring. Qui è "casa" Marquez, Valentino Rossi e le Ducati provano a sfatare il tabù(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 19:44:00 GMT)

MotoGP - GP Germania 2018 : a che ora inizia la gara e su che canale vederla in tv? Il programma completo : Domenica 15 luglio si disputerà il GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale 2018. Al Sachsenring andrà in scena una gara sulla carta avvincente e appassionante con Marc Marquez grande favorito della vigilia ma lo spagnolo dovrà stare molto attento alle Ducati visto che Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo e Andrea Dovizioso possono spaventarlo in ogni frangente. Il pilota della Honda punta ad allungare definitivamente in classifica generale e ...

MotoGP - GP Germania : Marc Marquez sbircia nel cupolino di Maverick Vinales IL VIDEO : Siamo nel momento in cui Vinales si sta per lanciare e manda il motore al limite: come si vede nello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini Marquez "allunga un occhio", sbircia nel cupolino della Yamaha ...

MotoGP Germania - Petrucci : «Ho sperato nella pole» : SACHSENRING - 'Sapevo di essere veloce e siamo andati sotto il record della pista. Sono stato sempre secondo qui, sarà difficile migliorare' . Nonostante la grande prova, dalla voce di Danilo Petrucci ...

MotoGP Germania - Marquez : «Domani ci saranno due gare» : SACHSENRING - Lo specialista di questo circuito, Marc Marquez, è sorridente per l'ennesima pole tedesca: 'Ho visto il tempo sul giro e ho cominciato a spingere. Era difficile qui. Abbiamo usato una ...

MotoGP – Marquez di nuovo in pole - Rossi scatta dalla seconda fila : la griglia di partenza del Gp di Germania : Come accaduto ad Assen, Marc Marquez partirà di nuovo davanti a tutti in Germania. Completano la prima fila Petrucci e Lorenzo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti alla Pramac di Danilo Petrucci e alla Ducati di Jorge Lorenzo, Ducati. seconda fila ...

MotoGP Germania - la griglia di partenza : emozioni e colpi di scena : MotoGp Germania – Continua il programma della MotoGp, emozioni e colpi di scena fino all’ultima curva, continua l’ottimo momento di Marc Marquez. Grazie ad un ultimo giro perfetto, il campione del mondo piazza uno strepitoso 1:20.270 che gli vale il nuovo record della pista. Niente da fare per Danilo Petrucci, costretto ad accontentarsi della seconda posizione a 25 millesimi dal leader. Completa la prima fila la Ducati ...