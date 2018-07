MotoGp | Germania | Marquez in pole

MotoGp Germania - Marquez : «Domani ci saranno due gare» : SACHSENRING - Lo specialista di questo circuito, Marc Marquez, è sorridente per l'ennesima pole tedesca: 'Ho visto il tempo sul giro e ho cominciato a spingere. Era difficile qui. Abbiamo usato una ...

MotoGp - GP Germania 2018 : risultati e classifica qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

MotoGp - GP Germania 2018 : domani la gara! Programma - orario e come vederla gratis e in chiaro : domani sarà il giorno del GP di Germania 2018, nova prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring, Marc Marquez si presenta con un cospicuo vantaggio nella graduatoria generale su Valentino Rossi: 41 lunghezze il vantaggio dello spagnolo. Una pista, tra l’altro, particolarmente gradita dall’asso di Cervera, capace di vincere sull’asfalto tedesco otto volte in carriera, cinque delle quali nella top class. E’ ...

MotoGp Germania - Libere4 : bene Dovizioso - Rossi è 9° : SACHSENRING - Dovizioso sprinta e fa il miglior tempo nelle Libere4 dopo la brutta prova nelle L3. Segue Iannone a 22 millesimi. Poi Lorenzo, Petrucci, Espargarò e Rins. Nella top ten a pochi minuti ...

Diretta MotoGp/ Streaming video SKY qualifiche live : Dovizioso e Nakagami in Q2 (Gp Germania 2018) : Diretta MotoGp qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Germania 2018 al Sachsenring: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 14 luglio)(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:22:00 GMT)