MotoGp Germania | la pole è di Marquez Poi Petrucci | seconda fila Dovizioso-Rossi

MotoGp - GP Germania 2018 : domani la gara! Programma - orario e come vederla gratis e in chiaro : domani sarà il giorno del GP di Germania 2018, nova prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring, Marc Marquez si presenta con un cospicuo vantaggio nella graduatoria generale su Valentino Rossi: 41 lunghezze il vantaggio dello spagnolo. Una pista, tra l’altro, particolarmente gradita dall’asso di Cervera, capace di vincere sull’asfalto tedesco otto volte in carriera, cinque delle quali nella top class. E’ ...

MotoGp Germania - Libere4 : bene Dovizioso - Rossi è 9° : SACHSENRING - Dovizioso sprinta e fa il miglior tempo nelle Libere4 dopo la brutta prova nelle L3. Segue Iannone a 22 millesimi. Poi Lorenzo, Petrucci, Espargarò e Rins. Nella top ten a pochi minuti ...

Griglia di partenza MotoGp - GP Germania 2018 : risultato e classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP di Germania 2018 si sono rivelate estremamente spettacolari e hanno definito la Griglia di partenza per la gara di domani. La lotta per la pole position si è rivelata estremamente intensa tra tutti i piloti di punta: al Sachsenring è fondamentale scattare davanti a tutti e nessuno si è tirato indietro. Marc Marquez ha tirato fuori gli artigli, Valentino Rossi ha provato a brillare, le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge ...

LIVE MotoGp - GP Germania 2018 in DIRETTA : qualifiche. Marc Marquez vuole la pole position - Valentino Rossi cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Al Sachsenring si definisce la griglia di partenza e si assegna la pole position per la gara di domenica: si preannuncia grande spettacolo sul circuito tedesco dove è importante partire davanti se si vuole puntare a un risultato importante. Il grande favorito della vigilia è Marc Marquez che su questa pista ha sempre vinto negli ...

MotoGp - GP Germania. Mika Kallio dopo l'incidente : 'Sono fortunato - poteva andare molto peggio' : Mika Kallio ha subito una lesione ai legamenti del ginocchio destro dopo l'incidente nella seconda sessione di Libere al Sachsenring, Il pilota finlandese è andato lungo alla curva 8, sbattendo a gran ...

MotoGp : Germania - a Iannone terze libere : ANSA, - ROMA, 14 LUG - E' stato Andrea Iannone il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del Gp di Germania di MotoGp in programma domani sul circuito del Sachsenring. Il pilota ...

MotoGp - Gp Germania Iannone il più veloce nelle terze prove libere : E il campione del mondo in carica? E' stato rallentato nel giro 'buono' da Aleix Espargarò: Marc finisce 'solo' 6° a -0'296, però col passo che ha potete scommettere sarà protagonista delle Q2. Alle ...