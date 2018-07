Moto2 | Sachsenring | Marini e Bagnaia | super prima fila

Moto2 – Pasini - Marini e Bagnaia da leggenda nelle qualifiche del Sachsenring : prima fila tutta italiana - è la prima volta nella storia : Pasini , Marini e Bagnaia scrivono la storia della Moto2 e per la prima volta rendono possibile un evento mai realizzato finora nella classe 250: la prima fila del Gp di Germania è tutta italiana ! Mattia Pasini è poleman della Moto2 al Sachesenring. Sul circuito tedesco il 32enne di Rimini s’impone davanti ad altri due italiani. Al suo fianco, domani al via del Gp di Germania, ci saranno infatti l’amico Luca Marini e ...

Moto2 - GP Germania 2018 : risultato e classifica prove libere 2. Equilibrio al Sachsenring : Vierge in testa - Bagnaia quinto. Sette piloti in un decimo : Grande Equilibrio nella prima giornata di prove libere del GP di Germania di Moto2. La seconda sessione ha visto lo spagnolo Xavi Vierge chiudere con il miglior tempo, ma la classifica è a dir poco corta, con ben Sette piloti in un solo decimo. Il pilota del team Dynavolt Intact ha firmato un ottimo 1’24″750, crono con cui ha dettato il passo in una seconda sessione prolungatasi per via di una bandiera rossa, causa la rottura di un ...