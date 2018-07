Moto2 – Pasini | Marini e Bagnaia da leggenda nelle qualifiche del Sachsenring | prima fila

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica della gara. Il trionfo di Oliveira davanti a Baldassarri. Bagnaia è quarto - cade Pasini : Che gara signori! Il sesto round del Mondiale 2018 della Moto2, sul tracciato del Mugello (Italia), ha regalato tantissime emozioni. Al termine di una lotta infinita, ha la meglio il portoghese della KTM Miguel Oliveira che, in un arrivo in volata, precede il nostro Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) e lo spagnolo Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS). Amara caduta per Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), quando era in testa alla corsa. Il leader del ...

Moto2 - Bagnaia : 'Pasini e Marquez? Forti - ma noi ci siamo' : ... entrambi fiduciosi in vista della gara che scatterà alle 12:20 , diretta TV su Sky Sport MotoGP HD, . Bagnaia: "Passo gara consistente" Leader del Mondiale, per Francesco Bagnaia l'obiettivo sarà ...

Moto2 - dopo la pole position di Valentino Rossi arriva anche quella di Pasini : le qualifiche del Mugello parlano italiano! : Pasini si prende la pole position al Mugello nella Moto2, dopo Valentino Rossi anche Mattia segna il tempo migliore in qualifica Il Mugello porta bene ai piloti italiani. Sia in MotoGp che in Moto2 sono italiani i poleman di giornata. dopo la magnifica pole position di Valentino Rossi nella top class, arriva anche quella di Mattia Pasini nella classe 250. Il motociclista di Rimini ferma il cronometro sul tempo migliore e si piazza nella prima ...

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Mattia Pasini il più veloce ma che equilibrio! Francesco Bagnaia insegue : È stato Mattia Pasini il più veloce nelle prove libere 3 di Moto2 del GP d’Italia. Il pilota Italiano ha stampato un bel giro in 1’52″068, un tempo rivelatosi inattaccabile da parte di tutti gli altri. Un crono che, soprattutto, proietta Pasini come il naturale favorito per le incertissime qualifiche di oggi, su un circuito su cui il 32enne riminese ha trionfato lo scorso anno. Qualifiche incerte, perché in testa alla ...