Moto | Marquez | dopo 15 giri inizierà gara

dopo 15 giri inizierà gara : ... con l'opzione 'hard', che era quella con cui ero più a mio agio - ha detto il campione del mondo - L'ho fatto, ma ho commesso alcuni errori, uno alla curva 3, dove sono quasi caduto.

MotoGp Risultati Qualifiche Sachsenring : per Márquez pole da record! : Márquez conquista la nona pole consecutiva tra le curve di Sachsenring, piazzando anche il nuovo record della pista. Secondo Petrucci, terzo Lorenzo Nonostante le libere di ieri e questa mattina non proprio come ci ha abituati, che Marc Márquez avesse voglia di pole ci stava tutta. A Sachsenring l’ha conquistata per ben otto volte (di cui cinque in top class) e mettere un’altra bandierina al suo palmares non sarebbe stata cosa ...

MotoGP - GP Germania : Marc Marquez sbircia nel cupolino di Maverick Vinales IL VIDEO : Siamo nel momento in cui Vinales si sta per lanciare e manda il motore al limite: come si vede nello Sky Sport Tech di Mauro Sanchini Marquez "allunga un occhio", sbircia nel cupolino della Yamaha ...

MotoGp - pace fatta tra Valentino Rossi e Marquez? È un’illusione ottica! I due ”piloti” sono solo due piccoli tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Marc Marquez insieme? I due piccoli tifosi-amici, durante le qualifiche del Sachsenring, fanno ripensare alla pace mai ritrovata tra lo spagnolo ed il Dottore Valentino Rossi e Marc Marquez che chiacchierano tranquillamente al Sachsenring sono un vero e proprio miraggio per i tifosi. Eppure sul circuito tedesco è sembrato così per qualche attimo. I bimbi tifosi protagonisti di questa storia, indossando i colori dei due ...

MotoGp Germania - Marquez : «Domani ci saranno due gare» : SACHSENRING - Lo specialista di questo circuito, Marc Marquez, è sorridente per l'ennesima pole tedesca: 'Ho visto il tempo sul giro e ho cominciato a spingere. Era difficile qui. Abbiamo usato una ...

MotoGp - Petrucci tra scuse e risate : “ho cercato di chiarire con Lorenzo ma non vuole parlarmi. Marquez? Gli chiederò l’orologio” : Il pilota ternano ha rivelato di aver chiesto scusa a Lorenzo per avergli preso la scia, ma lo spagnolo non l’ha presa benissimo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania, dimostrando la sua superiorità in terra tedesca. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring, fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti a Danilo Petrucci e Jorge ...