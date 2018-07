Moto contro guard rail | morto il medico Aldo De Rossi Ultime notizie | anche la figlia a

Moto finisce contro auto in sosta : passeggero 16enne in pericolo di vita : Questa notte, per cause in corso di accertamento, un 18enne di Gragnano alla guida in direzione di Sant'Antonio Abate di una Moto di grossa cilindrata sebbene non titolare della patente necessaria per ...

Forte scossa di terreMoto al largo della Calabria : disposti controlli in numerosi Comuni : In riferimento al terremoto magnitudo ML 4.4 verificatosi al largo della costa tirrenica della Calabria alle 04:50 ad una profondità di 57 km, la Prefettura di Vibo Valentia ha disposto immediati monitoraggi da parte dei sindaci e Commissari dei Comuni rivieraschi, restando in costante contatto con Carabinieri, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Protezione Civile Regionale, Dipartimento Nazionale Protezione Civile, Prefetture di Reggio ...

Scontro tra Moto e scooter : Nicola non ce l'ha fatta : Non c'è stato nulla da fare per Nicola de Martino. Il ragazzo di 36 anni è deceduto nella mattina di venerdì 13 luglio nell'ospedale di Cardarelli di

San Severo - Moto contro auto sulla statale 16 : un morto nell'impatto frontale : Un uomo è morto nel tragico incidente stradale avvenuto giovedì sera, 12 luglio, lungo la statale 16, nelle vicinanze di via Lucera, alla periferia di San Severo. Si tratta di Ermanno Fusillo, 53 anni.

Auto contro Moto : muore centauro : Auto contro moto: muore centauro alla rotonda di Romagnano. Auto contro moto Terribile incidente ieri alla rotonda di Romagnano Sesia. Un'Automobile e una moto guidata da un 65enne si sono scontrate. ...

Moto Gp : visita di controllo ok per Morbidelli che potrà tornare in sella : La notizia è ufficiale e fa sorridere gli appassionati del Motociclismo italiano. Franco Morbidelli, campione Motociclista ventitreenne, tornera' sulla in sella alla sua Moto dopo essere stato fermo due settimane a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare il Gran Premio d'Olanda [VIDEO]. Un episodio davvero sfortunato per il pilota della Marc VDS che ha mostrato il suo talento sin dagli inizi della sua brillante carriera. Figlio ...

Arzignano - scontro auto-Moto : centauro in ospedale : Incidente ad Arzignano lungo la provinciale di Tezze . Giovedì alle 18 una moto con alla guida G.P., 45enne del posto, ha colliso con una Fiat Punto condotta dalla signora T.A., 63enne residente ...

Tragedia alle porte di San Severo : scontro auto-Moto - c'è una vittima : Tragedia alle porte di San Severo , dove una persona è deceduta in un incidente stradale avvenuto all'imbocco della Statale 16 , da via Lucera, . Il fatto è successo intorno alle 19 circa: stando ad ...

MotoGp - Lorenzo al veleno contro Dovizioso : “approfitta della stampa per screditarmi - ormai lo conosco” : Il pilota spagnolo ha analizzato vari temi, non lesinando alcune frecciatine alla Ducati e al suo compagno di squadra Dovizioso Una lunga intervista per analizzare vari argomenti, dall’addio alla Ducati fino alla nuova avventura in Honda, team che lo ha messo sotto contratto per le prossime due stagioni. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Jorge Lorenzo non è tipo da peli sulla lingua, dice quello che pensa anche a costo di sembrare antipatico, ...

Incidenti : schianto contro auto - Motociclista gravemente ustionato a Saronno : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - Un centauro di 41 anni è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato contro un'auto. In seguito all'impatto la sua moto ha preso fuoco e le fiamme lo hanno investito alle gambe provocandogli gravi ustioni. E' accaduto nel pomeriggio di oggi a Saronno, nel varesott

Incidenti stradali : scontro Moto-bici - due morti nel Riminese : Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese proviene da NewsGo.

Tragedia sull'Adriatica : 2 morti nello scontro tra Moto e bici - muore brianzolo : Tragedia nel tardo pomeriggio di martedì lungo la Statale 16 Adriatica a Fontanelle di Riccione, in Emilia Romagna, all'altezza del cimitero di guerra greco, come riporta RiminiToday . In un ...

George Clooney - “incidente stradale in Moto in Sardegna : scontro con un camioncino” : L’attore George Clooney è stato vittima poche ore fa di un incidente stradale in Sardegna. Lo rivela il settimanale Chi: l’attore, che si trova sull’isola per girare un film, stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando il suo scooter si è scontrato con un camioncino. L’attore è stato trasportato in ospedale mentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell’incidente. Foto ...