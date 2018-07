Moroni Gomma presenta una collezione di accessori chic ed elegante GALLERY

sportfair

: Notabag - Compatta ma capiente: la nuova borsa che unisce design e funzionalità - notabag : Notabag - Compatta ma capiente: la nuova borsa che unisce design e funzionalità -

(Di sabato 14 luglio 2018)celebra l’estate con le collezioni tessili Wouf, eleganti eBorse e, custodie per computer e astucci, cuscini, personalizzati da un fiorire di stampe uniche ispirate alle notti tropicali, alle giungle urbane e al ritmo instancabile della notte. Tutti i prodotti sono realizzati in Spagna con materie prime selezionate, utilizzando la pelle per le finiture e inchiostri ecologici per garantire la migliore qualità.Tutti Frutti.perfetti per la stagione più calda grazie alle stampe dal gusto fresco: dallaTutti Frutti, custodia computer 13′ e XL Tote Bag.Ananas. Vivace, decorativa, in pieno trend di stagione il decoro ananas è disponibile, tra gli altri, anche per la Large Pouch e XL Tote Bag.Big Leopard. Per una vacanza all’insegna dell’avventura, laBig Leopard ...