Mondiali | Modric | “la gioia dei croati è il nostro orgoglio”

Mondiali - Francia in Finale. Pogba : “Croazia non è solo Modric” : “Francia favorita? Non ci pensiamo. I croati hanno giocato un partita molto difficile contro l’Inghilterra. Erano sotto 1-0 e hanno rimontato. Ci sono due squadre e una Coppa”. Così Paul Pogba, centrocampista della Francia, nel corso di una conferenza in vista della finale ai Mondiali contro la Croazia. “Hanno giocato 90 minuti in più (tre supplementari), non so se si tratta di uno svantaggio per loro o se vorranno ...

Mondiali 2018 : la Croazia arriva alla finale dopo aver giocato 90' in più rispetto alla Francia. Modric e compagni riusciranno a limitare la freschezza fisica dei francesi? : Una delle Coppe del Mondo di calcio più sorprendenti ed equilibrate degli ultimi decenni è ormai alle porte dell‘atto conclusivo, la finale tra Francia e Croazia, in programma domenica 15 luglio alle ore 17 allo stadio Luzhniki di Mosca. Due squadre che non partivano da favorite, ma hanno avuto l’ambizione e la convinzione nei propri mezzi per arrivare fino in fondo, a giocarsi la partita dei sogni, la finale del Mondiale 2018. La ...

Pagelle Croazia-Inghilterra 2-1 - Mondiali 2018 : Trippier e Perisic - che magie! Kane e Modric in ombra - Mandzukic riscrive la storia : La Croazia sfiderà la Francia domenica 15 luglio nella finale dei Mondiali 2018 in Russia. Modric e compagni superano l’Inghilterra in rimonta al termine di un match palpitante, deciso da un guizzo dello juventino Mandzukic. Trippier con uno splendido calcio piazzato dal limite regala subito il vantaggio agli inglesi, ma la Croazia, dopo una fase di sbandamento, prende quota e nella ripresa trova il pareggio con una magia di Perisic. Nei ...

LIVE Pagelle Croazia-Inghilterra - Mondiali 2018 : i Tre Leoni sfidano Modric e Mandzukic : Buonasera e bentrovati per le Pagelle LIVE del match tra Croazia e Inghilterra, valida per le semifinali dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. I Tre Leoni sono convinti di poter vincere nuovamente la Coppa del Mondo 52 anni dopo il trionfo tra le mura amiche e puntano tutto sul carisma di Harry Kane, capitano e capocannoniere del torneo, per andare a caccia di un sogno che spedirebbe in orbita i tifosi inglesi. La Croazia, però, ha trovato in ...

Calcio - Mondiali 2018 : l’Inghilterra punta a riportare il calcio a “casa”. Ma Modric sogna lo sgambetto ai Tre Leoni : La semifinale che non ti aspetti. Croazia e Inghilterra si sfideranno domani, mercoledì 11 luglio, allo stadio Luzniki di Mosca per un posto nella finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Due squadre ricche di talento, ma sulla carta non indicate tra le favorite per la vittoria finale, proveranno a dare la caccia ad un sogno che appare ora più vicino che mai. L’Inghilterra è seriamente intenzionata a riportare il calcio a “casa” 52 ...

Mondiali - Croazia-Inghilterra : probabili formazioni - Kane e Modric le stelle più attese : Croazia-Inghilterra è la seconda semifinale dei Mondiali Russia 2018 [VIDEO] e si giochera' mercoledì 11 luglio con fischio d'inizio alle ore 20. Un match dai pronostici difficili e tutto da re, tra due formazioni che hanno grande qualita' e che mirano chiaramente a conquistare la finale. Giocheranno, tra l'altro, conoscendo gia' il nome dell'altra finalista, che sara' una tra Francia e Belgio, in campo il giorno precedente. Sembrano esserci ...

Mondiali 2018 Russia - Modric come Ronaldo e Messi : a Kazan c'è un murale anche per lui : Modric in caso di clamoroso trionfo Mondiale croato potrebbe davvero spuntarla anche come numero uno al mondo. come Davor Suker , suo presidente di federazione, e meglio di Davor Suker. Che nel 1998 ...

Calcio - Mondiali 2018 : quattro europee a caccia di un sogno. Francia favorita contro Hazard e De Bruyne - l’Inghilterra di Kane sfida Modric : Benvenuti agli Euro-Mondiali. Le magnifiche quattro, tutte appartenenti al Vecchio Continente, sono pronte a contendersi la Coppa del Mondo al termine di un’edizione davvero anomala della competizione, in cui le favorite sono incappate in una vera e propria gara ad eliminazione. La scrematura ha coinvolto prima la Germania, eliminata nella fase a gironi per la prima volta nella storia, poi l’Argentina, il Portogallo, la Spagna e ...

Mondiali 2018 Russia - Modric incanta e trascina la Croazia : con la Coppa sarebbe da Pallone d'Oro? : Una partita eccezionale. La solita, e quel rigore col brivido da thriller che per poco non usciva. Akinfeev intuisce. Tocca, palo, e palla in rete. Praticamente nell'angolino opposto. Una carambola ...

Russia Croazia 1-1 in diretta : risultato live dei quarti Mondiali. Pericoloso anche Modric : Ct: Dalic Ammoniti: 35' Lovren, C,, 38' Strinic, C, live 20:16 7 lug LA CRONACA MINUTO PER MINUTO Continua a leggere 21:39 7 lug 79' - Terzo e ultimo, salvo supplementari, cambio per la Russia. Out ...

Russia-Croazia - le probabili formazioni – Mondiali 2018 - quarti di finale : Modric e Rakitic ispirano Mandzukic - c’è Dzyuba davanti a Golovin : Ora è lecito sognare. Russia e Croazia vanno a caccia di un sogno nel quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio in programma stasera, sabato 7 luglio, alle ore 20.00 allo Stadio Olimpico Fist di Sochi. I padroni di casa sono reduci da un’incredibile vittoria ai calci di rigore contro la Spagna, esclusa clamorosamente dalla competizione da un gruppo con pochi elementi di spessore internazionale, ma trascinato dall’entusiasmo del ...

Calcio - Mondiali 2018 : Modric lancia il guanto di sfida ai padroni di casa - un’outsider andrà in semifinale : L’occasione della vita. Questa è la sensazione che accompagna Russia e Croazia, impegnate nell’ultimo quarto di finale in programma domani, sabato 7 luglio, per i Mondiali 2018 di Calcio. Le due compagini sono approdate fin qui un po’ a sorpresa, ma hanno compiuto un percorso a dir poco sensazionale, mietendo vittime illustri e mostrando una condizione di forma invidiabile dal punto di vista fisico e mentale. La Russia ha ...

