Mondìali | Lloris | non è ancora fatta

Mondiali Russia 2018 - Francia avanti sull’Uruguay grazie anche al miracolo di Lloris : parata folle! [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, Lloris autore di una parata fantastica sul laziale Caceres, la Francia ringrazia il suo portiere Mondiali Russia 2018, Lloris autentico protagonista del primo tempo della gara tra Uruguay e la sua Francia. I transalpini sono in vantaggio per una rete a zero, un vantaggio mantenuto grazie ad un miracolo del portiere del Tottenham che ha neutralizzato un colpo di testa di Caceres con una parata fantastica. Ecco il ...