Ilchiude con il terzo posto un Mondiale da protagonista. I Diavoli Rossi piegano 2-0 l'Inghilterra nelladi San Pietroburgo e ottengono il miglior risultato della loro storia, dopo il quarto posto di Messico 1986. Delusione inglese,ma il divario tecnico tra le due squadre è apparso evidente. Neanche il tempo di assestarsi e ilpassa: de Bruyne manda Chadli a sinistra, sul traversone irrompe Meunier per il tap in vincente (4'). Nella ripresa i Diavoli Rossi soffrono, ma in contropiede chiude Hazard all'82'.(Di sabato 14 luglio 2018)