Mondiale 2018 | finale terzo posto | Belgio-Inghilterra

Eurobike 2018 - la finestra Mondiale sul mondo delle due ruote FOTOGALLERY : Come sempre all'esterno dei padiglioni è stata organizzata un'ampia area demo dove c'era la possibilità di testare le bici e ampio spazio per spettacoli a tema con la presenza di testimonial d'...

MotoMondiale - GP Germania 2018 : prove libere e qualifiche 14 luglio. Programma - orari e tv : Giornata di qualifiche per il Motomondiale. In Germania va in scena l’ultimo round prima della pausa estiva. Il favorito è chiaro al Sachsenring, almeno in MotoGP, ovvero Marc Marquez, che qui in classe regina ha sempre vinto e lo fa dal 2010 estendendo il dato a 125 e Moto2. Ma la Ducati ha destato un’ottima impressione nella prima uscita, al contrario della Yamaha, con Valentino Rossi in difficoltà e costretto ad inseguire. Il ...

Surf - Corona Open J-Bay 2018 : Filipe Toledo è devastante in Sudafrica e conquista la vetta del ranking Mondiale : Il sesto appuntamento del Championship Tour di Surf è andato in archivio. Nell’affascinante scenario di Jeffreys Bay, in Sudafrica, il brasiliano Filipe Toledo ha confermato le sue eccezionali qualità. Dopo aver vinto la quarta tappa a Rio de Janeiro, il sudamericano ha concesso il bis in questo sesto round impressionando per i punteggi ottenuti e conquistando un successo mai in discussione. Un risultato che gli ha consentito di issarsi in ...

Russia 2018 - le palle di Putin / Il Mondiale che (non) sta cambiando Vladimir : A Mosca, lungo le massicciate che proteggono i binari delle ferrovie usate dai pendolari con grossi blocchi di cemento che fungono da palizzate, sono apparsi dei murales. Più o meno simili. C’è disegnato il volto di una donna a cui hanno tappato la bocca con un pallone di Russia 2018. Accanto, una scritta verniciata di rosso: “Non riuscirete ad affogare le grida dei carcerati con il fragore degli stadi”. A proposito di carcerati. Oleg Sentsov, ...

Russia 2018 – Coppia russa divorzia a causa di Messi e Cristiano Ronaldo : il retroscena è… Mondiale : Una Coppia russa divorzia a causa di alcune divergenze sui loro idoli, Messi e Cristiano Ronaldo: si erano conosciuti ai Mondiali di Corea e Giappone 2002, divorziano per i Mondiali di Russia 2018 Il mondiale dà, il mondiale toglie… anche alle coppie. La storia clamorosa arriva direttamente dalla Russia, anche se a raccontarla è il Daily Mail. I protagonisti sono Arsen e Lyudmila, una Coppia russa che stava insieme da 14 anni, ...

Russia 2018 : Maradona difende la prestazione di Messi al Mondiale : L’ex stella del calcio Mondiale Diego Armando Maradona è tornato a discolpare l’attaccante argentino Lionel Messi dopo la deludente performance “Albiceleste” nella Coppa del Mondo in Russia. “Non bisogna mettere sulle spalle di Leo Messi tutti i problemi che ci stiamo trascinando da molto tempo. El pibe deve fare gol, deve giostrare a centrocampo, deve pressare, no, no, fratello, prima facciamo una squadra, ...

Russia 2018 - Infantino : “è stato il migliore Mondiale di sempre” : Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha dichiarato oggi che la Coppa del Mondo in Russia è stata la migliore della storia. “Per un paio d’anni ho pensato che sarebbe stata la migliore, ma ora posso dirlo con convinzione: è la migliore Coppa del Mondo nella storia”, ha detto il dirigente italo-svizzero in una conferenza stampa a Mosca a due giorni dalla finale tra Croazia e Francia. Il numero uno del calcio mondiale ...

Basket - Europei U20 2018 : obiettivo confermare l’argento Mondiale di un anno fa per l’Italia : Altri due giorni, poi da sabato sarà tempo degli Europei Under 20 di Basket. La rassegna quest’anno si terrà a Chemnitz, in Germania, e sarà il solito trampolino di lancio per i giovani talenti della pallacanestro continentale e mondiali. Tra le sedici partecipanti, ovviamente, anche l’Italia, a caccia di quel titolo vinto l’ultima volta nel 2013. La squadra italiana sarà guidata quest’anno da coach Eugenio Dalmasson, ...

Shell Eco-marathon europe 2018 : l’Italia sul podio del Mondiale dedicato alle auto ad alta efficienza energetica : Si è appena conclusa a Londra la 34°edizione della Shell Eco-marathon europe, il più importante progetto di educazione e formazione sulla mobilità sostenibile. La competizione ha visto sfidarsi veicoli avveniristici progettati da studenti delle scuole superiori e delle Università di tutta Europa per conquistare il titolo di auto con la miglior performance energetica. Dal 5 all’8 luglio, il Queen Elizabeth Olympic Park ha ospitato oltre 15.000 ...

F1 - Mondiale 2018 : la Ferrari dei piccoli passi ha sorpreso la Mercedes a Silverstone. Questo è il segreto per vincere : E’ stato un duro colpo quello inferto dalla Ferrari alla Mercedes, nell’ultimo GP di Gran Bretagna, a Silverstone. In uno dei feudi delle Frecce d’Argento, che vantavano cinque successi consecutivi (2013-2017), la Rossa ha centrato il successo con Sebastian Vettel ed ha completato l’opera con il podio (terzo posto) di Kimi Raikkonen. Nel “panino rosso” un Lewis Hamilton amareggiato per l’esito della ...

Russia 2018 - Rooney : “spero che l’Inghilterra vinca il Mondiale” : “L’Inghilterra sta facendo cose fantastiche: speriamo di poter vincere i Mondiali”. Queste le parole della bandiera inglese Wayne Rooney, a proposito del percorso dei Tre Leoni nella kermesse iridata in Russia. L’attaccante ex Manchester United ed Everton, e’ da poco approdato al Dc United, franchigia di Washington che milita nella Major League Soccer. Oggi ha parlato a margine della cerimonia di inaugurazione ...

Russia 2018 - in semifinale il nuovo assetto del calcio Mondiale : la meglio gioventù ha soppiantato la tradizione : È il momento del nuovo che avanza, del futuro che aspettavamo da anni: i talenti del Belgio, i giovani della Francia, il genio balcanico della Croazia e la modernità dell’antica Inghilterra. I Mondiali 2018 non sono un’edizione come tante, ma quasi un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova storia del calcio: fuori il Brasile nei quarti, Germania, Spagna e Argentina avevano salutato già prima, l’Italia (e mettiamoci pure l’Olanda) ...