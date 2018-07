«Molla il figlio di 4 mesi in giro | che esempio terribile» | mamme contro Chiara Ferragni

Chiara Ferragni lascia il figlio Leo a casa per l'addio al nubilato a Ibiza. Mamme infuriate : «Lo Molla in giro - un esempio terribile». E ... : Le priorità sono priorità ma lei vive in un mondo non reale '. ' Ci sono donne che devono tornare a lavoro e lasciare i figli in lacrime. 5 mesi di maternità obbligatoria poteva prenderseli, se sta a ...