Modica | Abbate | le roylties un bene comune di tutto il territorio

Modica - a Palazzo San Domenico proclamazione ufficiale dell'Abbate-bis : Il segretario generale del Comune di Modica , Giampiero Bella, ha proclamato ufficialmente Ignazio Abbate Sindaco di Modica . E' il secondo mandato per il riconfermato Primo Cittadino che è stato votato ...

Abbate proclamato sindaco di Modica : L'ufficio centrale elettorale ha proclamato Ignazio Abbate sindaco di Modica . Confermati 18.516 voti pari al 64,56 per cento

Ignazio Abbate rieletto sindaco di Modica : A Modica stravince il sindaco uscente Ignazio Abbate , rieletto con oltre il 64% dei voti. I Modica ni hanno premiato il lavoro in questi anni

Confronto in Piazza a Modica? Abbate declina l'invito social : Il sindaco Abbate non ha accettato l'invito fatto attraverso i social a fare un incontro in Piazza Matteotti e mette a disposizione i suoi spazi