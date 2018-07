Miss Universo | una donna transgender in concorso

Miss Universo 2014 tifa Uruguay - le curve al vento di Johana Riva per la Celeste [GALLERY] : Una tifosa super sexy per l’Uruguay: ecco Johana Riva, la meravigliosa ex Miss Universo supporter accanita della Nazionale di Tabarez Johana Riva è la tifosa più sexy dell’Uruguay. Oggi la squadra di Tabarez affronterà la Francia, nel match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018, e da casa a seguire la partita, oltre che milioni di tifosi, ci sarà anche la sensuale ex Miss Universo. La 27enne di Montevideo ha ...

Angela Ponce - prima trans a vincere Miss Universo : rappresenterà la Spagna : Lei si chiama Angela Ponce ed è già entrata nella storia: perché è la prima modella transgender che parteciperà a Miss Universo, che si terrà a novembre...

Miss Universo 2018 - la transgender Angela Ponce in gara per la Spagna : “Porto un messaggio di inclusione - rispetto e tolleranza” : Una donna transgender per concorrere al titolo di Miss Universo 2018. Si chiama Angela Ponce, ha 26 anni, è di Pilas (Siviglia, Andalusia), e ha appena vinto il titolo di Miss Universo Spagna a Tarragona. Mancano ancora un po’ di mesi per la gara ufficiale che si terrà nelle Filippine a dicembre 2018, ma la formalizzazione della sua candidatura ha suscitato curiosità ed interesse come non accadeva da anni attorno al concorso per scegliere la ...

Mister Italia 2018 : Riccardo Pagan a Miss Universo : Riccardo Pagan rappresenterà l'Italia alla finale mondiale di Mister Universe 2018 in programma a Punta Cana nella Repubblica Dominicana.

Spazio - Missione Euclid : consegnato occhio dell’infrarosso - scruterà l’Universo Oscuro : È stato consegnato allo stabilimento di Thales Alenia Space a Torino il modello avionico (AVM) dello strumento NISP (Near Infrared SpectroPhotometer) l’“occhio” nell’infrarosso che, insieme a quello nel visibile VIS, permetterà alla missione spaziale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Euclid di studiare con un livello di accuratezza mai raggiunto prima. L’obiettivo di Euclid – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – è quello di ...

Nuova Zelanda - da teenager bullizzata per il peso a candidata a Miss Universo : Nuova Zelanda, da teenager bullizzata per il peso a candidata a Miss Universo Amber-Lee Fries, 18 anni, è diventata una delle modelle più richieste del suo Paese e ora punta al concorso mondiale di bellezza Continua a leggere L'articolo Nuova Zelanda, da teenager bullizzata per il peso a candidata a Miss Universo proviene da NewsGo.

Spazio - TAS : contratto con ESA per Missione studio Universo : Roma, 4 giu. , askanews, Thales Alenia Space , joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha annunciato oggi di aver siglato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea , ESA, per lo studio di fase ...