Ministro Toninelli | presto dispositivo anti abbandono bambini in auto

Saviano - Toninelli è caricatura Ministro : ANSA, - ROMA, 9 LUG - "Danilo Toninelli mi invita a tacere. Inutile far presente a questa caricatura di ministro da chi solitamente arrivano certi inviti e cosa significano". Lo scrive su facebook ...

Continuità territoriale e Air Italy - vertice oggi a Roma con il Ministro Toninelli : Già domani si terrà un altro tavolo tecnico. "È stato un incontro proficuo e operativo", ha detto il presidente della Regione Francesco Pigliaru al termine dell'incontro che si è tenuto oggi al Mit ...

Metanizzazione Sardegna - per il Ministro Toninelli "progetto obsoleto e impattante" : La Metanizzazione della Sardegna, come dicevamo, era un tema centrale della politica energetica del governo Gentiloni, tanto da meritarsi una sezione ad hoc della Strategia Energetica Nazionale , ...

Infrastrutture : incontro Toninelli-Fedriga - presto Ministro in Friuli : Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Il rinnovo della concessione autostradale della A4 e la gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Trieste. Sono stati questi i temi centrali dell’incontro odierno, al Mit, tra il ministro Danilo Toninelli e il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga

Infrastrutture : incontro Toninelli-Fedriga - presto Ministro in Friuli : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il rinnovo della concessione autostradale della A4 e la gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Trieste. Sono stati questi i temi centrali dell’incontro odierno, al Mit, tra il ministro Danilo Toninelli e il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A riferirlo è il Mit in una nota. Durante il cordiale faccia a faccia, il ministro ha accettato l’invito del Governatore e ...

Infrastrutture : incontro Toninelli-Fedriga - presto Ministro in Friuli : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Il rinnovo della concessione autostradale della A4 e la gestione dell’Autorità di Sistema Portuale di Trieste. Sono stati questi i temi centrali dell’incontro odierno, al Mit, tra il ministro Danilo Toninelli e il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. A riferirlo è il Mit in una nota. Durante il cordiale faccia a faccia, il ministro ha accettato l’invito del ...

A volte le Ong fanno disinformazione - dice il Ministro Toninelli : 'Non ho mai dato ordine alla Guardia Costiera di non intervenire in mare per soccorrere una nave delle Ong che opera nel Mediterraneo. Le Ong a volte tendono a diffondere notizie che non sono ...

A volte le Ong fanno disinformazione - dice il Ministro Toninelli : “Non ho mai dato ordine alla Guardia Costiera di non intervenire in mare per soccorrere una nave delle Ong che opera nel Mediterraneo. Le Ong a volte tendono a diffondere notizie che non sono esattamente in linea con la realtà”. È quanto chiarisce il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli in un'intervista a Tpi, nelle ore successive al difficile vertice Ue sui migranti, mentre ...

“Adesso aspettiamo gli altri Paesi Ue alla prova dei fatti”. Il Ministro dei Trasporti Toninelli - in un’intervista all’Huffpost - si dice ottimista sull’accordo dei 28 : Nonostante l'accordo tra i Paesi Ue sia durato il tempo di una notte e anche il premier Giuseppe Conte stia avanzando delle riserve, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in un'intervista all'Huffpost si dice soddisfatto perché "l'Italia beneficerà della solidarietà Ue ed è tornata centrale". Anche se non c'è un'intesa tra il nostro Paese e la Germania sui migranti secondari né con gli altri Paesi ...

Tav : Toninelli - costruttivo colloquio telefonico con Ministro Francia : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “costruttivo colloquio telefonico, nel pomeriggio, tra il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, e l’omologa francese, Elisabeth Borne, in merito al tunnel di base del Moncenisio, per il collegamento Torino-Lione. Toninelli ha chiarito che nel Contratto di Governo è previsto l’impegno alla valutazione integrale dell’opera, una valutazione che sta avvenendo ...

Lifeline sfida Matteo Salvini Malta a Toninelli : "Disumani voi" Stoccata M5S al Ministro dell'Interno : "Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, e' il benvenuto". Continua la polemica sul caso della nave della ong tedesca Lifeline che ha salvato dalle acque libiche 239 migranti la mattina Segui su affaritaliani.it

Lifeline sfida Matteo Salvini Malta a Toninelli : "Disumani voi" Stoccata M5S al Ministro dell'Interno : "Caro Matteo Salvini, noi non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Noi la invitiamo gentilmente a convincersi che si tratta di persone che noi abbiamo salvato dall'annegamento. Venga qui, e' il benvenuto". Continua la polemica sul caso della nave della ong tedesca Lifeline che ha salvato dalle acque libiche 239 migranti la mattina Segui su affaritaliani.it

Olimpiadi Invernali 2026 - il Ministro Toninelli convinto : “non c’è soluzione migliore di Torino” : Il ministro delle infrastrutture Toninelli ha sottolineato che Torino è la soluzione migliore per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 “Efficienza, sostenibilità ambientale e risparmio: non c’è soluzione migliore di Torino per le Olimpiadi 2026. Sarà kermesse sfavillante, ma all’insegna di riqualificazione e riutilizzo, no nuove cattedrali nel deserto”. Lo afferma su twitter il ministro delle infrastrutture, Danilo ...

Nave Lifeline - Ministro Interno di Malta : “Toninelli stia ai fatti” : Nave Lifeline, ministro Interno di Malta: “Toninelli stia ai fatti” Nave Lifeline, ministro Interno di Malta: “Toninelli stia ai fatti” Continua a leggere L'articolo Nave Lifeline, ministro Interno di Malta: “Toninelli stia ai fatti” proviene da NewsGo.