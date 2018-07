Milano | sembra un film ma è la realtà Si aggira tra i bus brandendo un coltello | il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 luglio 2018) Siva tra i bus della stazione di Lampugnano, nella prima periferia di, con una serramanico in una mano e una bottiglia nell'altra. Un uomo nigeriano di 36 anni, visibilmente alterato dall'alcool, è stato arrestato dagli agenti della polizia intervenuti sul posto. Le fasi concitate dell'arresto sono state riprese da un viaggiatore in attesa di partire. Prima l'agente, pistola in pugno, intima all'uomo di lasciare il. L'ordine viene ignorato, allora il poliziotto interviene atterrandolo con un calcio. L'uomo è poi stato ammanettato dai poliziotti. E' accaduto nel pomeriggio di giovedì.