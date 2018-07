Milano : polizia locale cerca sponsor per campagne di informazione : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – Nuova delibera approvata dalla giunta di Milano per l’individuazione, tramite procedure ad evidenza pubblica, di sponsor pubblici o privati. L’obiettivo è finanziare progetti e campagne di informazione della polizia locale legate a temi come la sicurezza stradale, la lotta al cyberbullismo e il valore della legalità. “Cerchiamo partner per lavorare in modo innovativo e migliorare ...

Sicurezza : Milano - controlli Polizia nelle periferie - due rimpatri : Milano, 14 lug. (AdnKronos) - In quarantotto ore più di duecento persone sono state controllate - e due rimpatriate - dalla Polizia di Milano, che ha messo in pratica nelle zone periferiche della città il Protocollo Penelope della Questura: controlli sistematici e a tappetto sul territorio per il co

Sicurezza : Milano - controlli Polizia nelle periferie - due rimpatri : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – In quarantotto ore più di duecento persone sono state controllate – e due rimpatriate – dalla Polizia di Milano, che ha messo in pratica nelle zone periferiche della città il Protocollo Penelope della Questura: controlli sistematici e a tappetto sul territorio per il contrasto della criminalità. Due gli interventi: il primo, l’11 luglio, al Corvetto e in via Salomone. Qui, sono state ...

Milano. Le sanzioni della Polizia locale arrivano via PEC : Notifiche delle sanzioni via PEC per i professionisti e le aziende che hanno un indirizzo di Posta elettronica certificata. Una

Milano : polizia ferma scippatore con nove alias : Milano, 12 lug. (AdnKronos) - La polizia lo ha fermato per due scippi commessi ai danni di due donne, scoprendo poi che negli archivi gli corrispondevano nove diverse generalità e altrettanti alias. E' accaduto a Sesto San Giovanni, nell'hinterland milanese, a un 42enne di origine egiziana, pregiudi

Milano - bodycam sulle divise della Polizia Locale : come in America : Il crimine va in diretta. Gli agenti della Polizia Locale della Lombardia seguono le orme dei poliziotti Americani e avranno in dotazione le mini telecamere montate sulla divisa. In gergo sono le...

Milano. Servizi congiunti Polizia locale e Carabinieri in zona Stazione Centrale : Una serata di controlli in via Gola e nelle vie limitrofe in un Servizio interforze tra Polizia locale e Carabinieri. In

Milano : accordo Polizia ed MM contro crimini informatici : Milano, 9 lug. (AdnKronos) - E’ stato siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e MM per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi di particolare rilievo per il paese. La convenzione, firmata dal Capo della Polizia-Direttore

Milano : accordo Polizia ed MM contro crimini informatici : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – E’ stato siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e MM per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi di particolare rilievo per il paese. La convenzione, firmata dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli e dal Presidente di Mm, Davide Corritore, rientra nell’ambito delle ...

Milano : accordo Polizia ed MM contro crimini informatici : Milano, 9 lug. (AdnKronos) – E’ stato siglato oggi a Roma l’accordo tra Polizia di Stato e MM per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che hanno per oggetto i sistemi e servizi informativi di particolare rilievo per il paese. La convenzione, firmata dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli e dal Presidente di Mm, Davide Corritore, rientra nell’ambito delle ...

Milano : polizia rintraccia anziano scomparso ieri da casa - sta bene : Milano, 5 lug. (AdnKronos) - Era uscito di casa ieri mattina senza farvi più ritorno, gettando nella disperazione i familiari, che avevano persino chiesto aiuto a 'Chi l'ha visto'. ieri sera la polizia lo ha rintracciato e riaccompagnato dai suoi cari. E' finita bene la disavventura di un 75enne sco

Milano : polizia rintraccia anziano scomparso ieri da casa - sta bene : Milano, 5 lug. (AdnKronos) – Era uscito di casa ieri mattina senza farvi più ritorno, gettando nella disperazione i familiari, che avevano persino chiesto aiuto a ‘Chi l’ha visto’. ieri sera la polizia lo ha rintracciato e riaccompagnato dai suoi cari. E’ finita bene la disavventura di un 75enne scomparso a Milano.L’uomo, con svariati problemi di salute, era stato individuato dagli agenti del commissariato ...

Milano - polizia sgombera stabile occupato da Zip : La polizia ha proceduto all'esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di Milano dello stabile denominato Zip , Zona indipendente politica, , in corso di Porta ...

Milano : polizia sgombera stabile occupato da Zip : Milano, 27 giu. (AdnKronos) - La polizia ha proceduto all'esecuzione del provvedimento di sequestro emesso dall'autorità giudiziaria di Milano dello stabile denominato Zip (Zona indipendente politica), in corso di Porta Vercellina 15, occupato abusivamente dal collettivo studentesco di matrice antag