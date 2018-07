Milano : operazione 'Smart' - due arresti e tre sanzioni : Milano , 14 lug. (AdnKronos) - Due arresti , tre sanzioni e oltre duecento veicoli controllati. E' il bilancio del progetto 'Smart' , operazione regionale di polizia locale, realizzata in collaborazione con le forze dell'ordine, volta a prevenire in tutte le province lombarde i rischi urbani e ridurre

Milano : operazione ‘Smart’ - due arresti e tre sanzioni : Milano , 14 lug. (AdnKronos) – Due arresti , tre sanzioni e oltre duecento veicoli controllati. E’ il bilancio del progetto ‘Smart’, operazione regionale di polizia locale, realizzata in collaborazione con le forze dell’ordine, volta a prevenire in tutte le province lombarde i rischi urbani e ridurre incidentalità, illeciti ambientali ed esercizi abusivi o irregolari di attività commerciali. Tra i dati emersi ...

Milano : operazione ‘Smart’ - due arresti e tre sanzioni (2) : (AdnKronos) – A dare il via all’ operazione , dopo aver incontrato sindaci e amministratori locali, Riccardo De Corato, assessore a Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione della Regione Lombardia che ha preso personalmente parte alle attività: “Desidero anzitutto ringraziare sindaci, assessori ed amministratori di tutti Comuni coinvolti -ha dichiarato De Corato- e tutti gli agenti di polizia locale che ogni giorno sono ...

Droga : maxi operazione con 23 arresti a Milano - anche un poliziotto : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Due organizzazioni criminali che gestivano le piazze di spaccio dei quartieri milanesi Comasina e Bruzzano sono state smantellate con una maxi operazione di polizia. Gli agenti, in queste ore, stanno eseguendo una serie di ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di ventitré italiani, tra cui un poliziotto. I due gruppi operavano in città almeno dal 2013 e fino al marzo 2017. Le indagini, ...