Milano : chiede di abbassare la voce - aggredito sulla linea 91 : Milano, 14 lug. (AdnKronos) – chiede di abbassare il tono della voce a un gruppo di filippini sull’autobus che per tutta risposta lo strattonano e gli tirano un pugno. E’ successo la notte scorsa, a Milano, a bordo della circolare 90/91: la vittima è un salvadoregno di 23 anni che stava parlando al telefono ed era disturbato dai tre passeggeri che erano con lui a bordo del mezzo. L’aggressione è avvenuta alle tre ...

Milano - picchiato sul bus perché chiede agli altri passeggeri di abbassare il tono della voce : Un salvadoregno di 23 anni è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di tre persone a bordo dell'autobus della linea 91, a Milano, perché aveva chiesto di abbassare la voce per poter parlare al ...

Cristiano Ronaldo - Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia : è subito boom di vendite delle magliette. E a Milano un tifoso dell’Inter chiede “è arrivata la maglia di Orsato?” : Juventus Store presi d’assalto in tutt’Italia dopo l’ufficialità dell’acquisto di Cristiano Ronaldo: le presse sono in azione per stampare le nuove maglie di Cr7 che stanno già andando a ruba. Nello Store di via Garibaldi, nel pieno centro di Torino, già da ieri decine di tifosi acquistano la maglia bianconera con il numero “7” e la scritta “Ronaldo” sulle spalle. Anche stamattina il negozio ...

Primario arrestato a Milano : l'Ordine dei medici chiede i danni a Norberto Confalonieri : Si costituirà parte civile al processo a carico dell'ex responsabile del Cto-Pini, accusato di aver ricevuto denaro in cambio di presunte sponsorizzazioni di protesi

Milano - rider chiede di essere assunto da Glovo. Il giudice : nessun obbligo da parte dell'azienda : Non era un dipendente subordinato e l'azienda non aveva alcun obbligo di riconoscere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Lo ha stabilito mercoledì il giudice del lavoro di Milano Giulia Dossi ...

Corruzione - Procura Milano : “Anac ha reso inutili indagini”/ Poi il dietrofront : focus sui richiedenti asilo : Procura Milano contro Anac: “Rende inutili le indagini”. Cantone non commenta le parole di Greco, ma filtra “fastidio e stupore” per le accuse “generiche e non dettagliate”.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 23:20:00 GMT)

Annullato il concerto dei Prophets of Rage dell’8 luglio a Milano - come richiedere il rimborso dei biglietti : Annullato il concerto dei Prophets of Rage dell'8 luglio a Milano: la band avrebbe dovuto esibirsi al Fabrique con l'unico concerto italiano previsto per quest'anno, ma l'evento è stato cancellato. Ad annunciarlo sono gli organizzatori di Live Nation Italia, tra le proteste dei fan increduli già in possesso dei biglietti per lo show, che già era stato modificato rispetto alle indicazioni iniziali: il concerto era originariamente previsto per ...

Noyz Narcos 'furioso' con chi chiede biglietti gratis per il live di Milano (VIDEO) : Non c'è pace per Noyz Narcos, a Roma come a Milano. Soltanto pochi giorni fa il rapper era stato infatti costretto ad annunciare ai supporter – tramite la diffusione di un acceso video-comunicato, nel quale l'artista era apparso notevolmente infastidito, scocciato e arrabbiato [VIDEO]– l'annullamento della seconda data romana del suo tour estivo, soltanto a poche ore dall'inizio del concerto. Ieri invece l'autore di 'Guilty' ha dovuto invitare ...

Alberto Fortis - 40 anni dopo Milano - Vincenzo e i romani 'Ora sono loro a chiedermela' - Musica - Spettacoli : Alberto Fortys. Il gioco di parole è piaciuto al cantautore, quando ha dovuto scegliere come celebrare il quarantesimo anniversario del disco d'esordio e che porta il suo nome. Uno dei debutti più ...

Senegalese ucciso in strada a Milano : 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” : Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” Continua a leggere L'articolo Senegalese ucciso in strada a Milano: 47enne confessa | “Mi ha fischiato per chiedermi 5 euro ma non sono un cane” proviene da NewsGo.

Tribunale di Milano - il pg chiede che Fabrizio Corona torni in carcere : ''Ha diffamato le toghe'' : L'ex fotografo dei vip nei giorni scorsi se l'era presa con il pg e con il sostituto pg usando frasi come: "Non ha capito un c....'.

Milano : chiede cellulare in prestito per fare telefonata e scappa - arrestato : Milano, 16 giu. (AdnKronos) - Ha chiesto a una donna di prestargli il cellulare con la scusa di dover fare una telefonata, poi è fuggito portandolo via con sé, ma agenti della polizia lo hanno individuato e arrestato. E' accaduto ieri a Milano, a un 25enne di origine senegalese. Il giovane, irregola

Milano - «l'Islam non è terrorismo» : il pm chiede multa di 7500 euro per Belpietro : Il giornalista Maurizio Belpietro , LaPresse, Alle ultime battute il processo , con rito abbreviato, al giornalista Maurizio Belpietro per il titolo con cui, all'indomani della strage al settimanale ...